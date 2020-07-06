يحيى الفخراني يكشف عن وصيته





كشف الفنان المصري يحيى الفخراني عن وصيته لأولاده حال مرضه، والتي تناولت توصياته لهم بكيفية التعامل مع تكاليف علاجه.

أوصى الفخارني أبناءه بأن لا يأخذوا أية أموال من الدولة في حال مرضه، قائلاً: “لو أصبت بمرض سيتكلف علاجه الملايين وأنا لا أملكها فلا تأخذوها من الدولة”، حسبما نقلت صحيفة “النهار”.

وأكد الفخراني، في حديثه لقناة “إم بي سي”، أنه ميسور الحال، ويستطيع الإنفاق على نفسه، بينما هناك كثيرون لا يستطيعون ذلك، وهم أولى بأموال الدولة، ضارباً مثلاً بما حدث مع الفنان الراحل رشدي أباظة.

وتطرق الفخراني إلى الحديث عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، معربا عن حزنه الشديد بعدما علم بأن هناك كثيرين قد تنمّروا على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه لا يملك حساباً على “فيسبوك” ولا يعرف شيئاً عن “السوشيل ميديا”، ولكن البعض حكى له ما يدور عليها من تنمّر على الفنانة الراحلة، مؤكداً أنه شعر بالقهر في ذلك الوقت، قائلاً: “أنا اتقهرت، دي بالذات مكنش ينفع يحصل معاها كده”.

وقال الفنان الكبير إنه يعتبر أن الوسط الفني أسرته الكبيرة، فمنذ دخوله مجال التمثيل وهو يشعر بذلك، مضيفاً أن هذا هو شعور أي فنان يعمل في التمثيل، مؤكداً أنّ الفنانين بالنسبة له عائلته مثل أمه وأخته وابنه، وليس من الطبيعي أن يتنمر أي أحد على فنان يحبه.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





