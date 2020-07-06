بصدمة وكلمات مؤثرة.. النجم فاندام ينعى الفنانة رجاء الجداوي





قال بطل أفلام الحركة والإثارة جان كلود فان دام إنه حزين جدا ومصدوم لوفاة الممثلة “الأسطورية” المصرية رجاء الجداوي، وأرفقها بصورة له معها على حسابه في إنستغرام.

وقال في منشوره “أنا في صدمة! من المحزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة الأسطورية رجاء الجداوي توفيت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا”.

وأضاف “التقيت بها قبل بضعه أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة، ورائعة. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن ستعيش دائما في ذاكرتي بروحها وضحكاتها الجميلة. يرحمها الله”.

وتوفيت الجداوي الأحد في مستشفى بالإسماعيلية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا استمرت أربعين يوما، حيث كانت قد أصيبت بالفيروس في نهاية مايو، وتلقت علاجا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس، لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها “دعاء الكروان” للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

وفي فبراير شباط الماضي نالت رجاء الجداوي تكريما من إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.

الحرة

شارك الموضوع :





