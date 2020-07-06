نمر يهجم على امرأة ويقتلها أمام الجميع





قتل نمر سيبيري امرأة تعمل في حديقة حيوانات في سويسرا أمام الزوار والموظفين، دون أن يتمكنوا من إنقاذها رغم محاولاتهم التي باءت بالفشل.

وهجم النمر على الحارسة، البالغة من العمر 55 عاما، بينما كانت داخل القفص دون الكشف عن سبب وجودها في الداخل في نفس الوقت مع النمر.

وبحسب بيان لحديقة حيوانات زيورخ فالموظفين هرعوا لمساعدة الحارسة، وتمكنوا في نهاية المطاف من سحب النمر من القفص، ولكنّ الحارسة توفيت في مكان الحادث، بحسب موقع شبكة “بي بي سي”.

وأكدت الحديقة أنه لا يزال التحقيق جارياً لتحديد سبب وجود الضحية داخل القفص مع النمر.

وأشارت حديقة الحيوانات إلى أنه “على الرغم من أنّ فريق الطوارئ الخاص بها استدرج النمر إلى قفص آخر، إلا أنّ جهود إنعاش الحارسة الجريحة باءت بالفشل”.

وهذا ليس الهجوم الأول الذي يتم الإبلاغ عنه في حديقة حيوانات زيورخ، إذ قام تمساح في حديقة الحيوانات، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعضّ يد أحد الحراس أثناء قيامه بعملية تنظيف روتينية. وعندما فشلت محاولات تحرير الحارس، اتخذ قرار بإطلاق النار على التمساح.

وفتحت حديقة حيوان زيوريخ أبوابها أمام الجمهور الشهر الماضي بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك

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