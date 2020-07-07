البرنس يدعو الهلال والمريخ لدعم نيرتتي





دعا القائد التاريخي للهلال والمنتخب الوطني السوداني هيثم مصطفى فريقي الهلال والمريخ لدعم مطالب منطقة نيرتتي حيث قدم الدعوة للاتحاد السوداني لكرة بتني الفكرة وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (أتقدّم بمبادرة لدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وإدارة ناديي الهلال والمريخ بإقامة مباراة شعارها المحبة والسلام مليئة بالتقدير لأهلنا في نيرتتي، نعلم لا علاقة للسياسة بالرياضة ولكن كتضامن ، و تُلعب المباراة بين أهلنا بنيرتتي من أجل رفع روحهم المعنوية.)

صحيفة آخر لحظة

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