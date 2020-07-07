نحت الجسم في أسبوع… حمية الخيار السحرية الموثوقة





يعتبر الخيار من الخضراوات المنتشرة وبأسعار معقولة في مختلف دول العالم، ويعتبر لذيذا ومنخفض السعرات ويمكنه أن يساعد على تخفيض الوزن بشكل سريع خلال أسابيع.

يحتوي الخيار على 20 سعرة حرارية وهي كمية مثالية جدا للاعتماد عليه في عملية إنقاص الوزن، والحصول على جسد جميل في مدة قصيرة.

ويعتبر النظام الغذائي المعزز بالخيار من الأنظمة الشائعة في مختلف دول العالم والذي يمكن أن يساعد على تخفيض الوزن بسرعة كبيرة، لكن بالرغم من تسميته الشائعة بـ “حمية الخيار”، إلا أنه لا يعني حكما عدم تناول الأطعمة الأخرى، حيث أنه نظام غذائي مغذٍّ ومتوازن لأنه يزود الجسم بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ونشرت صحيفة “betterme”، مقالا مطولا تحدثت فيه عن خطوات “حمية الخيار” السحرية خلال ثلاثة أيام، وأسبوع واحد، بالخطوات اليومية، وهي كالتالي:

النظام الغذائي لحمية الخيار لمدة ثلاثة أيام

القاعدة الأولى هي أنه بإمكانك تناول الخيار في أي وقت تشعر فيه بالجوع، مع الحرص على تناول الماء باستمرار، على الأقل 1.5 لتر من المياه يوميا، من أجل الحصول على نتائج ملموسة وسريعة، ويفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا، لضمان نتائج سريعة جدا وملحوظة لنحت الجسم.

اليوم الأول: بالإضافة إلى الخيار يمكنك تناول بيضتان مع بعض الخضروات على الفطور مع الامتناع عن الخبز الأبيض، أما على الغداء فيمكنك تناول سلطة الخيار مع الملفوف والليمون والزيت، أما في العشاء يمكنك تناول كوب من اللبن مع الخيار والكيوي، يمكن أن يتخلل هذه الوجبات الخيار عند الشعور بالجوع.

اليوم الثاني: يفضل تناول السبانخ مع الخيار وعصير التفاح صباحا، أما في الغداء، شرائح الجبن مع الخيار والبرتقال، وعلى العشاء سلطة الخيار مع الطماطم والزيتون وزيت الزيتون.

اليوم الثالث: يمكنك تناول الخيار مع كوب من عصير العنب البري وأي طعام يحتوي على قليل من البروتين كوجبة فطور، أما على الغداء يمكنك تناول سلطة الخيار مع الفلفل الحلو والطماطم، وفي العشاء يمكنك تناول الجزر مع كوب من اللبن.

النظام الغذائي لحمية الخيار لمدة أسبوع:

اليوم الأول: يمكنك تناول شريحة من خبز الأسمر مع شريحة من الجبن والخيار كوجبة فطور، أو الخيار مع البيض، وعلى الغداء يمكنك تناول سمك السلمون المشوي مع عصير الليمون وسلطة الخيار، أما العشاء يمكن تناول الخيار مع سلطة البازلاء.

اليوم الثاني: يمكنك تناول عصير الأناناس مع الحمص والخيار كوجبة فطور، أما الغداء فيمكنك تناول سفن الدجاج مع المخلل والخيار، أو سمك التونة، أما العشاء يمكن تناول سلطة البروكلي والفاصولياء الخضراء والطماطم.

اليوم الثالث: كوجبة فطور يمكنك تناول السبانخ وعصير التفاح أما على الغداء يمكن تناول سمك السلمون مع سلطة خفيفة، أما على العشاء، يمكنك تناول سفن الدجاج المشوي وسلطة.

اليوم الرابع: يمكنك تناول شريحة خبز أسمر مع شريحة من الجبن والخيار كوجبة فطور، أما على الغداء يمكنك تناول الأرز الأسمر مع الدجاج والخيار، أما على العشاء شريحة لحم حمراء صغيرة مع سلطة.

اليوم الخامس: يمكنك تناول الكرز والتوت مع اللبن كوجبة فطور، أما على وجبة الغداء فيمكنك تناول سلطة الخضار مع الطماطم، أما على العشاء يمكنك تناول سلطة الخيار مع البصل.

اليوم السادس: يمكنك تناول السبانخ مع الخيار والخضراوات، أما وجبة الغداء فيمكنك تناول الخبز المحمص مع الفول وسلطة خفيفة، أما العشاء فيمكنك الاكتفاء بأي نوع من السلطات كسلطة الخيار والبندورة والزيتون.

ملاحظة: يمكن أن يتخلل جميع الوجبات تناول كميات صغيرة من الخيار عند الشعور بالجوع، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحمية غير مقيدة بالمكونات المحددة، كالتي ذكرت في السابق، لكن يجب أن يطغى عليها الخيار، بحيث تكون الكميات صغيرة ومحدودة ومتنوعة.

سفن حربية

مدة نظام حمية الخيار

يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة ثلاثة أو سبعة أو أربعة عشر يومًا، اعتمادًا على عدد الكيلوغرامات التي ترغب بفقدانها، على سبيل المثال، لفقدان 3 كيلو يمكنك اتباع الحمية لثلاث أيام، أما لفقدان 5 كيلو يجب اتباعها لمدة أسبوع.

من الجدير بالذكر أن حمية الخيار لا يجب أن تستمر لفترة طويلة جدا، فبحسب موقع “healthline”، المخصص بالصحة والغذاء، يجب اتباع حمية الخيار لفترات محددة ثم منح الجسم فترة لاستعادة العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ومن ثم إعادة وتكرار الحمية، ونصحت المجلة بعدم الاعتماد على الخيار لوحدة مع إهمال التنوع الغذائي لأنه لا يحتوي على عناصر كافية للجسم، لذلك يجب الحرص على تنويع الوجبات مع تخفيضها ودعمها بكميات كبيرة من الخيار.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





