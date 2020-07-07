الأكثر رعبا… اكتشاف عقارب بحرية عملاقة بطول 2.5 متر





قام فريق دولي من العلماء بتنظيم العديد من البيانات المتباينة حول مفصليات الأرجل التي عاشت قبل الانقراض الكبير للأنواع منذ 541 إلى 252 مليون سنة مضت. وقد وجدوا أن أحجامها تراوحت من صغيرة جدًا إلى عملاقة.

وتم نشر أول دراسة واسعة النطاق من نوعها في مجلة ” Gondwana Research”، ونسخة مصغرة منها في مجلة ” The Conversation”.

وأكدت الدراسة أنه عاش في المحيطات، في العصر الحجري، عدد كبيرامن مفصليات الأرجل، والتي تضمنت عقارب البحر ما قبل التاريخ. حيث تم اكتشاف العديد من الهياكل في أستراليا، والتي كانت في العصور القديمة جزءًا من قارة غندوانا العملاقة (القسم الجنوبي من قارة عظيمة بدائية كانت توجد في الحقبة الجيولوجية الوسطى).

وقام العلماء بتصنيف هذه المخلوقات إلى 6 مجموعات رئيسية، حيث كانت تشبه إلى حد كبير العقارب في عصرنا هذا، ولكن كان هناك اختلاف في البنية.

وصدم العلماء بحجم هذه المخلوقات، حيث كان بعضها صغيرا جدا، ، على سبيل المثال ” Adelophthalmus waterstoni” كان طولها 5.7 سم فقط.

بينما وصل طول العقارب الأكثر رعبا من نوع ” Jaekelopterus rhenaniae” إلى أكثر من 2.5 متر، حيث تعد واحدة من أكبر الحيوانات المفترسة البحرية الموجودة على الإطلاق في الصخور المتحجرة في أستراليا.

سبوتنيك

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