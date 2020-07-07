هنا الزاهد تعرض بالفيديو لحظة تعرضها للتحرش





سجلت الفنانة المصرية هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش اللفظي ومطاردة مجموعة من الأشخاص لسيارتها، كما نشرت مقاطع الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام”.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة نصف نقل يطاردون سيارة هنا ويتحرشون بها لفظيا.

وكاد المتحرشون أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد إظهارها للهاتف لتصويرهم وفقا لرواية هنا الزاهد.

وقالت هنا إنه على كل فتاة تعرضت للتحرش أن تصر على أخذ حقها وتصوير من يتحرشون بها كي يهربوا بعيدا عنها خوفا من الفضيحة.

وتنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أفلامها “الغسالة” من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد سلام.

سبوتنيك

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