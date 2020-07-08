حمدوك “الساخر”: لو إنعدم الوقود والخبز نهائياً والدولار أصبح 1000 جنيه نتمسك بمدنيتنا ياشباب ومانشمت فينا الكيزان





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الثلاثاء (لو إنعدم الوقود والخبز نهائياً ولو أصبح الدولار ب1000 جنيه نتمسك بمدنيتنا ياشباب ومانشمت فينا الكيزان وقوى الظلام والدولة العميقة).

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة (جماهير شعبنا العظيم الصابر بما أنه قد تم رفع الحظر عندنا مشاكل صغيرونه في الجاز وبالتالي في المواصلات ، لذلك تجنبوا الزحام عشان ماتجيكم كورونا وأمشوا كداري فالمشي رياضة أو إشتروا حمير الخيار عندكم .سنصمد وسنعبر وسننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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