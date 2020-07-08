الكشف عن فيلم جديد لرجاء الجداوي سيعرض قريبا… فيديو





كشفت الفنانة المصرية ليلى عز العرب، اليوم الثلاثاء، عن فيلم جديد من المنتظر أن يعرض للفنانة رجاء الجداوي، التي توفت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ليلى عز العرب خلال تقديمها برنامج تليفزيوني، إن “رجاء الجداوي كانت نجمة وأيقونة كإنسانة وفنانة حزن لرحيلها كل من عرفها في كل مكان، وتركت فراغا كبيرا عند جمهورها الذي أمتعته بفنها، وبنت نفسها من الصفر”.

وأضافت “رغم أن أمها الروحية، الفنانة تحية كاريوكا، وهي خالتها، وقفت ضدها في البداية، إلا أنها استمرت وقدمت 400 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وكان آخرها مسلسل “لعبة النسيان” في رمضان الماضي”.

وكشفت أن هناك فيلم جديد من المنتظر أن يعرض للفنانة رجاء الجداوي، من بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقضت رجاء الجداوي 43 يوما داخل مستشفى العزل، قبل أن تعاني من فشل في الرئة.

سبوتنيك

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