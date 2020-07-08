تطور جديد في قضية “الطيار الموقوف” ضد محمد رمضان





أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا بشأن الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ”الطيار الموقوف” والذي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على الإنترنت أضرت بسمعته وأساءت إليه.

كان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

ووفقا لموقع “اليوم السابع”، حجزت المحكمة، اليوم، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر ضد الفنان محمد رمضان لجلسة 15 يوليو/تموز الجاري للحكم.

كما قررت الدائرة 4 تعويضات في محكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من أشرف أبواليسر والذي طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التي لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التي التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة”.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبواليسر قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة.

و​كان الطيار أشرف أبواليسر ظهر في مقطع فيديو في وقت سابق، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله، وقام رمضان بنشرها على الميديا دون علمه أو موافقته مما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة.

وأضاف أن رمضان سبق أن وعده بالتدخل لحل مشكلته، وهو يحاول التواصل معه منذ أشهر دون جدوى.

سبوتنيك

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