لجنة أمن جبل أولياء تعلن تدابير صحية لتأمين امتحانات الأساس





ناقش اجتماع لجنة تنسيق شؤون الأمن بمحلية جبل أولياء المنعقد برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عماد الدين خضر محمد وضم مدير الشؤون التعليمية بالمحلية محمد المصطفى القرشي وممثل تنسيقية لجان التغيير والخدمات ، ناقش الخطة التأمينية لامتحانات مرحلة الأساس التى ستنعقد الأحد المقبل ، وفيما يخص ترحيل وتأمين الامتحانات واللجان والمخازن .

وأمن الاجتماع على التدابير الصحية والسلامة العامة الخاصة بتأمين المخازن بالطفايات بواسطة الدفاع المدني و بتعقيم المراكز والطلاب وتوزيع الكمامات أثناء الامتحانات والتى ستتم بمشاركة الهلال الأحمر ، حفاظا على سلامة الطلاب ، كما أمن الاجتماع على توفير سيارات إسعاف بالمحلية لتفادي حدوث حالات طارئة .

واطمأن الاجتماع على الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمتابعة سير الامتحانات بإشراف لجنة المعلمين ، وتهيئة البيئة المدرسية بإسناد لجان التغيير والخدمات ، بالتنسيق مع إدارة الامتحانات بالمراكز والمدارس بالأحياء ، إضافة للترتيبات الخاصة بترحيل المراقبين والمعلمين بلجان الامتحانات .

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عماد الدين خضر محمد الاهتمام بقضية التعليم والحرص على نهضته بالصورة المثلى ، وجزم بالعمل على تهيئة البيئة بمراكز الامتحانات بمايمكن الطلاب من الأداء في أجواء جيدة وسليمة وذلك بالاطمئنان والمتابعة الميدانية ، ممتدحا الأجهزة الأمنية والشرطية ودورها الفاعل في تأمين الامتحانات ولجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة وإسهامها في تهيئة البيئة التعليمية بالمدارس خلال الفترة السابقة .

ويبلغ عدد الطلاب الذين سيجلسون لأداء امتحانات الأساس بالمحلية لهذا العام ،ب 268 مركزا منها 245حكوميا ، و23 خاصا ،بعدد 2751 طالبا وطالبة

سونا

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