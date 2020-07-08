توم هانكس يجيب… ما علاقة كورونا بالحرب العالمية الثانية؟





بعد إصابة نجم هوليوود توم هانكس بفيروس كورونا، قارن الممثل الحرب ضد (كوفيد-19) مع التحديات الذي واجهها المجتمع أثناء الحرب العالمية الثانية.

كان ذلك خلال حديثه عن فيلمه الجديد “Greyhound” الذي سيتم عرضه على “Apple TV+” في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقال هانكس: “كان هناك حساسية أثناء الحرب العالمية الثانية انتشرت حول المجتمع، بالإضافة لمقولة “قوموا بدوركم، نحن جميعا معا”.

وأضاف “القيام بدوركم يعني إن كان هناك أشياء صغيرة يمكنك فعلها من أجل مساعدة الوضع المستمر في جهد كانت نهايته مجهولة.

يذكر أن هانكس وزوجته ريتا ويلستون أصيبا بفيروس كورونا وتمت معالجتهما في مارس/آذار الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن “Greyhound” هو فيلم حربي من إخراج آرون شنايدر وبطولة توم هانكس، الذي قام أيضاً بكتابه وإنتاجه.

سبوتنيك

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