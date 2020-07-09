ضابط إداري يستل سكيناً نتيجة خلاف حاد نشب بينه ولجان مقاومة

استل ضابط إداري بمحلية تمبول شرقي الجزيرة وسط السودان، سكيناً تجاه أحد شباب المقاومة إثر نقاش محتدم دار بينهم، ألقى الأخير بجسم صلب في وجه الضابط الأمر الذي استفزه مما دفع الضابط أن يخرج سكيناً. وبحسب ما راجت من أنباء أن شباب المقاومة كانوا في اجتماع مع الضابط التنفيذي بمكتبه في مبنى “محلية تمبول”، نشب خلاف بينهم أثناء الاجتماع حول إحدى القضايا، بينما يهم الضابط للمغادرة احتد عندها الخلاف.
وأظهر مقطع من فيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة السوداني، ضابط إداري مُتقدم في العُمر بزيّه الرسمي، وقد ألقى أحدهم بجسم على وجهه أثناء انشغاله في حديث مع آخرين، مما دعا الضابط أن يستل سكينا تدخل أحدهم لإثنائه عن غضبه.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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2 تعليقان
سنعبر
حمدوك بسببه سنعبر الى الفوضى والاقتتال
حمدوك وحزبه الشيوعي رسخوا الهمجية وعدم الأخلاق
السودان يخطو نحو الهاوية في ظل حمدوك وحزبه الشيوعي
🔴الاعتداء على الضابط الادارى بتمبول
🔴رجل ستينى ..
🔴فدافع عن نفسه من تهجم لجان المقاومة في تمبول
🔴هل من الرجالة تضرب رجل ستينى وفى مكان عمله.؟
في الفترة دي اي زول يشيل سكينه يدافع عن نفسه لجان المقاومة بلطجية قحت الخطر الداهم المجتمع وزعزع امن المواطن.
🔴لا احترموا عمرو ولا احترمو موقعو ولا واحترمو نفسهم .
🔴هكذا تربي قحت كلابها المسعورة لتنهش امن المجتمع وقيمه وتشوه اخلاقه
🔴لجان مقاومه تمبول طالبوا بنسبة 40% من قيمة التحصيل في المحاجر والسوق
🔴المدير رفض قال ليهم انا ماعندي أوامر بخصوص الأمر امشوا المحليه أو الولاية
🔴بعدها استفزوا الرجل الكبير وشتموه واتهجموا عليه 🔴طلع سكينو يدافع عن نفسو.
🔴قاموا صوروا الحدث في صفحاتهم وكأنه اعتدى عليهم دون سبب .
🔴مشكلة البلد دي اخلاق قبل اي حاجة تانية
يا رجل سكين وانت موظف دولة هذه بلطجية مفروض تستخدم القانون اذا تهجم عليك اى زول اثناء عملك
والقانون سوف ينصفك لكن تحمل سكين فى المكتب تستحق العقاب علي ذلك ولا تستحق ان تكون فى مكان لخدمة
المواطنين كيف اجيك لخدمة وانت سكينك فى المكتب هؤلاء هم الكيزان لا يعرفون غير القتل والله المستعان