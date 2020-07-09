السودان يعلن موعد فتح مطار الخرطوم





أعلنت السلطات السودانية فتح مطار الخرطوم خلال أسبوع، حسبما ذكر مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان.

ولفت عدلان إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من ترحيل العالقين، مؤكدا وصول ما يقارب الـ 13 ألف شخص، بحسب صحيفة “الانتباهة” السودانية، التي لفتت إلى أنه من المتوقع وصول ألفي شخص آخرين، وأن تستمر الرحلات حتى فتح المطار، الذي سيستأنف العمل تدريجيا، بالرحلات الخارجية ومن ثم رحلات الولايات.

وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت أواخر الشهر الماضي، أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو/ تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة، في حينها: “تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح غد الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم”، مشيرا إلى أن القرار استثنى “رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان”.

وبدأت العديد من دول العالم تخفيف إجراءات الحظر، التي تم فرضها على نطاق واسعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، ومنها السماح باستئناف حركة الطيران الخارجي والداخلي بصورة تدريجية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 11.4 مليون مصاب، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

سبوتنيك

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