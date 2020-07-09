من يقف وراء ضجة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الممثلة المصرية ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام أشهر قليلة فقط.

وعلمت بوابة “أخبار اليوم” المصرية أن كل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح.

كما أن ياسمين صبري شاركت، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة تجمعها بزوجها أحمد أبوهشيمة، وأرفقت معها “إيموجي” لقلب.

ورد أبو هشيمة على صورة زوجته بكلمة “أحبك”.

كما لفتت إلى أنه بالرجوع إلى حسابات ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على موقع “إنستغرام”، فإن كلا منهما ما زال يتابع حساب الأخر، كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تجمع بينهما.

وأشارت بوابة “أخبار اليوم” إلى أن مصدر هذه الشائعة ما زال مجهولا، ولكنها انتشرت بقوة بين مستخدمي موقع “فيسبوك”.

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

سبوتنيك

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