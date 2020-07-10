حمدوك “الساخر”: ستعانون من غلاء وصعوبة في المواصلات ولا داعي للإساءة لي، لأن المواصلات تتبع لإبننا محمد ضياء الدين





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الجمعة (إبتداء من الغد ستعانون من صعوبة في إيجاد المواصلات وإذا وجدتموها ستكون بأسعار ليست في متناول الجميع وعند ذلك لا داعي للإساءة لي في شخصي ، لأن المواصلات تتبع لإبننا محمد ضياء الدين مدير شركة المواصلات والقيادي بحزب البعث العريض).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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