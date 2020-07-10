إبراهيم بقال: ديمقراطية أحزاب اليسار .. !!





🔅✍ الإقصاء منهجهم الان وكانوا يتحدثون عن الإقصاء طوال فترة حكم الإنقاذ ويتباكون عليه ، يتحدثون عن عدم إتاحة الحريات في العهد السابق وهم يمارسونها الإن و لاحرية للأخر ولا سلام ولا عدالة ولا السلمية ومصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين وقفل القنوات والإذاعات وحتي النشطاء في الفيس يتم إعتقالهم والتنمر عليهم ، يتحدثون عن عدم وجود الديمقراطية الحقيقية وهم يمارسون الإقصاء الإن لك من يخالفهم الرأي والفكر ، يتحدثون عن التمكين سابقا ويتباكون وهم الأن بمحاصصات حزبية يمكنون قاداتهم في كافة المؤسسات والهيئات والشركات الكهرباء والإتحادات ، ويقولون بالشرعية الثورية الفوضوية الهمجية الغير قانونية يمارسون الظلم ، عندما قتل جساس إبن مرة الملك كليباً إبن ربيعة وصار هو ملكاً ، سئل عن إسباب قتله لكليب فأجاب ، قتلت كليباً لانه كان جباراً وظالماً وطاغياً فقالوا له وأنت الأن جباراً مثله ولم ينتفي إسباب قتلك له ؟ فبهت الذي سُئل ؟؟ فأين التغيير الذي يتحدث عنه هؤلاء ؟ ديمقراطية أحزاب اليسار يعني الإقصاء .

🔅✍ قالوا نستطيع أن نحرك الشارع ، نخرج المليونيات ، نقفل الطرقات ، نعتصم ، نحرق اللساتك ، نهتف ، نكورك ، نصرخ ، والشعب كله معنا والمؤتمر الوطني إنتهي ولا وجود له ؟ طيب قلنا ليهم مادام الشعب كله معكم والمؤتمر الوطني إنتهي تعالوا نعمل إنتخابات مبكرة واحكموا السودان للأبد بالإنتخابات ، قالوا لا لا لا ،

إي حاجة ولا الإنتخابات ؟

لماذا ؟

قالوا لو عملنا إنتخابات الدولة العميقة والكيزان بفوزوا ؟ عاوزين فترة إنتقالية ونحكم دورة رئاسية كاملة ونتحكم لتمكين قحت وتجم واليسار والشيوعيين بالسلطة والجاه والمال وما عاوزين إنتخابات ، عاوزين كل شي بالتعيين وبالشرعية الثورية . ولجان المقاولة وقفل إبواب المحليات بطبلة وجنزير وتجاوز الحكومة ووزير إتحادي يقيل مدير صحة ولائي ويضيع مليارات الدولارات بسبب تصريح ؟؟ هؤلاء نشطاء وليسوا سياسيين .

قالوا المؤتمر الوطني إنتهي ؟ قلنا نعم إنتهي ؟

ولكن في كل الإزمات يقولون المؤتمر الوطني ؟

الدقيف مافي ديل مؤتمر وطني

الخبز معدوم المؤتمر الوطني السبب

الغاز ، الجاز ، البنزين مافي ، المؤتمر الوطني السبب .

الشرطة ياخ ديل كيزان

الجيش ديل كيزان

الموظفين بالدولة كلهم كيزان

الجهاز يقولوا ليك تبع الكيزان

التجار في السوق ديل كيزان

الكهرباء تقطع قطعوها الكيزان

الموية مافي السبب الكيزان

مظاهرات مناوئة ضد قحت ديل كيزان

أي إنتقادات في الوسائط ونشطاء اللايفات ديل كيزان ؟

طيب معناه الشعب كله كيزان ؟ مش قلتوا الكيزان انتهوا ؟

وطيب ؟؟

🔅✍ أحزاب قحت وقوى البغي وقوي اليسار والإستبداد الجديد في السودان لا يملكون سوي الهتافات والصراخ والعويل لشعارات لا يعرفون معناها ، يهتفون حرية ولا يقبلون حرية الأخر ، يهتفون سلمية ومئات الإعتداءات باللفظ واليد والسرقات وحرق ممتلكات المواطنيين ، يتحدثون عن سلام وعدالة وتم إقصاء الجبهة الثورية وتوزيع المناصب محاصصات قبلية حزبية في السيادي ومجلس الوزراء ، يتحدثون عن الديمقراطية وعاوزين النقابات والإتحادات المهنية دون ممارسة الديمقراطية ، تسليم وتسلم بالتعيين .. أحزاب تدعي إمتلاكها للشارع والمليونيات و…. الخ وتخاف الإنتخابات بحجة الدولة العميقة . هذه أحزاب كرتونية عبارة عن نشطاء أوجدتهم الظروف وسرقوا ثورة الشعب وتمت صناعتهم من دوائر إجنبية غربية ولا علاقة لهم بالشعارات ولا خطة واضحة ولا برنامج ولا هدف فقط يمتلكون كاريزما الفوضي ويجيدون الصراخ والعويل والعبارات السوقية التافهة مشي مشا مشمشا كل هذه الفوضي والعبث ستنتهي فصبراً قليلاً علي هؤلاء … أن موعدكم النصر .

🔅✍ *بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *السبت 11 يوليو 2020 م*

شارك الموضوع :





