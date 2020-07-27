



بات في حكم المؤكد أن الانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني قد ضرب اطنابه وبلغ مداه في بلادنا.

واصبح يقينا أن الأزمة قد (نضجت) تماما وأن (الغبينة) والغضبة قد أكملت دورتها في قلوب وعقول الجماهير.

السبب الوحيد الذي يؤجل (الخلاص) أن الحاضنة السياسية لهذا النظام العاجز قد ولوا لواذا هاربين فتجمع المهنيين يمم نبع (الحلو) المسموم والحرية والتغيير اختارت البئر (المر).

ومن الحتميات الكبرى أن النهاية اصبحت (وشيكة) بيد أن العقدة اليتيمة هي أن الجماهير للأسف ما عادت تعرف من هو العدو الحقيقي وضد من تتظاهر ؟!!.

حسين خوجلي