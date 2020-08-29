شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تشعل السوشيال ميديا وتحكي قصتها مع عامل محطة البنزين بعد الفجر: (قلت ليهو صباح الخير يا عمو وبعدها تغير وجهه)





قدمت فتاة سودانية روشتة مجانية لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع الناس وأسلوب الحديث معهم من خلال مقطع فيديو سردت من خلاله قصة حقيقية حدثت لها مع عامل بإحدى محطات البنزين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قالت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء الرقيقة: (من المعروف في السودان أن من أراد شراء خبز أو بنزين فيتوجب عليه الذهاب إما بعد الفجر أو في آخر الليل, فلذلك توجهت أنا وأمي بعد الفجر لمحطة البنزين).

وتابعت حديثه الذي تناقلته عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (بكل سعادة أخرجت رأسي من نافذة السيارة وقلت لعامل المحطة صباح الخير يا عمو أنت كويس؟ وتوقعت أن تكون ردة فعله طبيعية لكنه تفاجأ وردت فعله كانت تقول البنت دي من أي كوكب).

وووب علينا بت كدا عاملة زي ستة الليدو فعلا انه صباح الخير 😍 بتاع الطرمبة دي عمل شنو عشان يتقال ليهو صباح الخير يا عمو بي الطريقة دي وكمان تجيبو ليهو شايوالله انتي أرق بت يا ريت بنات السودان كلهم زيك Gepostet von ‎سودان ميديا‎ am Donnerstag, 27. August 2020

وواصلت سرد قصتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: (بعد ذلك سألته أمي هل شربت الشاي؟ فكانت إجابته أنه لا يجد وقت ليستريح فيه ناهيك عن شراب الشاي, ثم توجهنا أنا وأمي وشربنا الشاي وأعطيناه هو كذلك كوب من الشاي ليتفاجأ ويقول لنا أنتو سودانيين؟ وسط ضحكات منها, ثم سألنا انتو ما عايشين في السودان دا ولا شنو).

وختمت الفتاة حديثها بتوجيه رسالة لكل السودانيين: (كل الناس لها مشاكل وهموم ولذلك لا تعطي من حولك طاقة سلبية هم في غنى عنها, وإذا أردت أن توزع الطاقة السلبية فأنصحك أن تنعزل من الناس ويجب أن نحسن من أخلاقنا ونحن السودانيين حاجة غالية أو صعبة ما بنعملها والتعامل الطيب لا غالي ولا صعب, والبشاشة والضحكة للناس ليست بالحاجة الصعبة أو التي تأخذ منك أموال لذلك خليكم مبتسمين دائماً).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين