إبعاد حميدتي من ملف السلام … !!
🔅✍ لم تكن صدفة حين طلب المتمرد العلماني صاحب فكرة فصل الدين عن الدولة عبد العزيز الحلو إبعاد الفريق أول حميدتي من جلسة المفاوضات ووضع شرطاً بذلك حتي يجلس في القاعة ؟ وبالرغم من أن الحلو جلس لعشرات المرات مع حميدتي الذي وقع الإعلان السياسي قبل عدة شهور ووقع علي عدد من البرتكولات ، والحلو يعرف الفريق حميدتي جيداً فهو لم يلتقيه في قاعات التفاوض لأول مرة بل كانت هناك لقاءات وصولات وجولات ومعارك في ميادين الحرب ، والحلو يدرك جيداً أن الفريق حميدتي ليس غافلاً ولا مستغفلاً ليمرر له إجنداته ضد الوطن وضد الإسلام والمسلمين وهو الحافظ لكتاب الله عز وجل ومتدين وطريقته التجانية لا العلمانية ؟
الفريق أول حميدتي رجل المبادرات والسلام ورجل المصالحات ولولاه لما تحقق السلام في دارفور والأستقرار ولولاه لما قطع التفاوض خطوة واحدة بل كان له الدور الإعظم في تحريك عملية السلام وساهم بجهده ووقته وماله وحنكته وحكمته في تقديم هدية للشعب السوداني وإيقاف الحرب مهما كان الثمن وقد نجح في ذلك ولكن هناك من يعبث به ولا يقدر جهوده ولا يحترمه وحاول البعض سحب هذا الشرف منه ويفترض أن يمنح جائزة نوبل للسلام ولكن كعادة قحت في الحقد الدفين والحزب الشيوعي العجوز وحتي حمدوك يريدون أن يخطفوا ثمار السلام دون جهد منهم .
لماذا ذهب حمدوك للقاء الحلو في اديس ابابا مباشرة من جوبا والتوقيع معه علي اتفاق يدعو لفصل الدين عن الدولة وعلمانية السودان ؟ لماذا لم يوقع الحلو في جوبا ولماذا وقع مع حمدوك ؟ لأن مطالب الحلو ضد الدين والاسلام لا يقبله حميدتي ولن يرتضيه ولن يوقع معه علي فصل الدين عن الدولة فلذا لجأ الحلو لحمدوك الذي يتفق معه في هذا البند وتم التوقيع علي الإتفاق بينه وحمدوك إمتداداً للقاء بدولة كاودة المحتلة ..
مهما فعل حمدوك أو أي من نشطاء قحت فلن ينالوا من الفريق أول حميدتي وبالرغم من أن حمدتي هو الذي يحمي مدنيتهم ويساعدهم بقواته وماله الا ان هؤلاء يحفرون له ولا يحترمونه ولا يقدرون جهوده وبل يحاولون سحب البساط منه وسحب ملف السلام منه .. قحت ديدنها الخداع والغدر والطعن من الخلف وتقربها من حميدتي ليس حباً فيه بل فقط الإستفادة منه ومن قواته وماله .. رسالتنا لك يا حميدتي انتبه ثم انتبه لمكر وخبث هؤلاء حتي الذي عز وجل يقول ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ” صدق الله العظيم
ليتك تفيق وتفهم حقيقة هؤلاء وتعرف انهم غبثاء بتاعين مصالح لا أكثر وسيأتي اليوم الذي تعرف فيه حقيقتهم ووقتها ستقول يا ليت حيث لا ينفع الندم .. نصحناك كثيراً فليتك تستبين النصح قبل ضحي الغد ..
إبراهيم بقال سراج
*الأثنين 7 سبتمبر 2020م*
9 تعليقات
من اكبر مشاكلنا هى القبليه… التى تنبض من كتاباتك
ماذا جنى ابناء دارفور وجبال النويه من حميدتى ؟ انسى حكايه تدينه وطريقته التجانيه …… اسأل اقرب فوراوى او زقاوى جنبك عن عدد قتلى اهله على زعيمك وعن عدد قراهم التى تمت ابادتها وحرقها واغتصاب نساءها وبناتها….. يا رجل ابناء جبال النوبه ونساءها لا يهابونه ولا يعرفون له سوى تاريخ واحد …….
لماذا لا تنهدم صنم العلمانية في السودان .
من الذي يمنعنا من ازالة السرطان العلماني من جسد السودان المريض.
اذا أردنا سوف نحمي الإسلام وهو عقيدة الاغلبية سلما او حربا.
لن يفرض علينا أحد شي لا نريده.
بنيامين سرج بقل مع الاعتذار لبنيامين اليهودى فهو اعلى قدرا عند الله منك لانه ارحم بخلقه من الكوز
بنيامين سرج بقل انت من أتى بحمدوك لانك عثت فى الارض خرابا ودمارا خلال ثلاثون عاما لم يشهد العالم اجمع له مثيل ليس لانك فاشل وحسب بل لان الفشل نفسه يتبرأ منكم فهو اخف ضررا منكم على خلق الله ولو ان الخيارات امامنا كانت الفشل او الكيزان لاختار الشعب الفشل لاننا قد كفرنا كفرا بائناا بالكوز وتين لنا دون ادنى شك ان لا شئ اسوأ من الكيزان فى الدنيا والآخرة فجهنم ارحم منكم ايها الاوغاد
بنيامين سرج بقل ليس بغريب عليكم ان تلعبوا اى دور قذر وها انت تسعى حثيثا لزرع الفتنة بين حمدوك وحميدتى فحميدتى خبرك جيدا وعرف ان الشيطان الرجيم افضل من الكوز لذا فهو لن يعير فتنتك التى تريد زرعها ادنى اهتمام ولو كسرت له جبال وتلال من جليد دعك من مجرد كسير ثلج فهو يعى جيدا انك مجرد تاجر دين منافق وباك على لبن مسكوب ليس الا
الزم جحرك ايها الزاحف واحد حشرات حشد بنيامين سرج بقل فلم يعد لك وجه تجلس به جوار جحرك لتستنشق قليلا من الهواء فالعار الذى لحق بكم كفيل بان يبقيكم بجحوركم الى قيام الساعة وعندها ستجدون قاع جهنم متلهف اليكم اهل الكفر والنفاق
سيبك من السباب . شكلك فاقد تربوي . الكيزان اسيادك فتحوا اكثر من 25 جامعة لكنك شكلك ما استفدت يومها وما حا تستفيد غير الكراهية والجهل . فعلا زول ساي .
بنيامين سرج بقل اما عن نصحك لحميدتى الذى زيلت به سخفك اعلاه فهو لا يخرج عن
خرج الثعلب يوما فى ثياب الواعظين ومشى فى الارض يهدى ويسب الماكرينا
الى ان قال اطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا
فاجاب الديك عذرا يا اضل المهتدينا
كم من ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة
مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا
ومليون مخطئ من ظن يوما ان للكوز دينا
قال ٢٥ جامعه وخريج الجامعة فى عهدكم بيرسب فى الاملاء والجامعات السودانية اصبحت خارج التصنيف وذلك لضعفها وتدنى مستواها
انها مجرد ٢٥ بيضة فاسده ياكوز السجم انت
طبعا بيضة واحدة سليمة افضل من ميلون فاسدة
الكيف قبل الكم لكنه جهل الكيزان الذى لا نظير له فى الوجود
والله واقسم بالله قسما مغلظا ان اى فاقد تربوى جزمته افضل من اكبر عالم فى الكيزان لان العالم الكوز سخر علمه لتدمير الوطن واغتصاب وقتل المواطن ودونك شيخكم الضلال عبدالحى خمسة مليون دولار الذى افتى بجواز الربى للمجرم البشير وقتل ثلثى الشعب من اجل ان يبقى رئيس عصابتكم فى كرسى السلطة انكم رجز اوساخ تجرزم فى السودان ثلاثون عاما يا احقر خلق الله ولو كان بكم ذرة حياء لنصبتم المشانق لانفسكم ايها المجرمين ولا نملك غير ان نقول الحمد لله الذى اذهب عنا الاذى وعافانا فانتم أقذر من فضلاتنا والتخلص منكم يستحق الحمد لله اكثر من الحمد عند التخلص من فضلاتنا ايها القذرين
بعد كل ما فعلوه ليهم عين كمان !!!!!!!!!!!!!
بالله عليكم ماهذا الهطل وما هذا السخف الكيزان بنى سجمان حكموا السودان ثلاثون عاما ويأتوا اليوم لمتنوا علينا بفتحهم خمسة وعشرون جامعة عفوا خمسة وعشرون خرابه فى الحقيقة حقا انه سفه لا يجرأ عليه معتوه ثلاثون عاما كانت كفيلة ان تضع السودان فى القمر وليس فى سابع ارض كما فعل هؤلاء المجرمون الذين لم يعرف الحياء طريقا اليهم
حقا من اين انى هؤلاء ؟؟؟؟
قال خمسة وعشرون جامعة ياخ لو عندك ذرة دم استح عليها يا عديم الدم انت كوز السجم والرماد
حاقد وفارغ … كل اناء بما فيه ينضح ….. ما عندك اي اسلوب . الخريجين من الاطباء بس في عهد الانقاذ من اميز الاطباء في دول الخليج يا جاهل . انا ما كوز لكن ما جاهل زيك . قال ( الكيف قبل الكم ) انت فعلا السجم والرماد . من الاستقلال سنة 56 الى 89 33 سنة يا جاهل كم جامعة اتعملت غير جوبا والجزيرة وديل عملوهم النميري يا جاهل يا عديم الاسلوب والحجة . قال خراجة فعلا عقلك الخرابة .