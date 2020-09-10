زوجة وزير المالية الأسبق ابراهيم محمود تتابع إجراءاته





وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إبراهيم محمود يقبع بالسجن الاتحادي بكوبر مع عدد من رموز الانقاذ، ويمتاز بالهدوء وقلة الحديث، وعدم تكوين أي علاقات جديدة، ويميل إلى ارتداء الجلابية داخل السجن.

وبحسب صحيفة الدار، تقوم زوجته الشابة بمتابعة إجراءات الاستئنافات المقدمة بشأن زوجها إبراهيم محمد، الذي له حادثة شهيرة إبان أزمة الخبز، حيث طالب المواطنين بأكل (الكسرة) ليتعرض لهجوم كاسح من الإعلام، لأن الكسرة أغلى تكلفة من الخبز. كما أسدل الستار عن قضية السمسار الذي اشترى له منزلاً فاخراً بالخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)