ضبط 2694 مخالفة مرورية ببورتسودان





نفذت شرطة مرور ولاية البحرالاحمر حملات مرورية مكثفة لإزالة المخالفات المرورية بحاضرة الولاية مدينة بورتسودان استهدفت المركبات والدراجات النارية المخالفة لضوابط ولوائح المرور يأتي ذلك .في إطار جهود تحقيق الأمن والاستقرار بولاية البحر الاحمر وتنفيذا لموجهات مدير شرطة الولاية.

وجابت الحملة المواقف العامة والاسواق والطرق الرئيسة ونجحت في حجز عدد 56 مركبة بدون لوحات وحجز 46 تكتك بدون لوحات وحجز42 ركشة بدون لوحات وحجز 123 دراجة نارية بدون لوحات وإزالت تظليل عدد 585 مركبة بجانب مخالفات اخرى بلغ عددها 1856 مخالفة بجملة مخالفات بلغت 2694 مخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبه أثنى مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي /طارق الأمين البدراوي على إدارة المرور ومنسوبيها لمجهوداتهم المقدرة في تحقيق السلامة المرورية ومساهمتهم الفاعلة في العملية الأمنية من خلال عمليات الضبط المروري التي تستهدف المركبات والدراجات النارية بدون لوحات والتي يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم و تواجدهم المستمر بالطرقات والتقاطعات لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة والخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لطالبي الرخص والترخيص بجانب المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تهدف إلى خدمة الجمهور وشركاء الطريق والتي وجدت الاشادة والاستحسان من مواطني الولاية خاصة بحاضرتها مدينة بورتسودان.

وقال مديرإدارة مرور ولاية البحرالاحمرالعميد شرطة / محمد أحمد عبدالله في تصريحات للمكتب الصحفي للشرطة إن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إدارة مرور الولاية من أجل الحفاظ على السلامة العامة و المرورية ومكافحة الظواهر السالبة خاصة ظاهرة قيادات المركبات والدراجات النارية بدون لوحات.

الخرطوم:عرفة خواجة

صحيفة الجريدة