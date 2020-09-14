والي نهر النيل والبلاغات الكاذبة .. !!





🔅✍ لم تكتفي السيدة أمنة أحمد المكي والي ولاية نهر النيل بتمكين شقيقها في لجنة تمكين الولاية والتي تم إنتقادها إنتقادات لاذعة من كافة جماهير ومكونات ولاية نهر النيل لم تكتفي أمنة بهذا بل قالت وهي تخاطب جمعاً رسمياً في أحدي القاعات وشاهدنا الفيديو وهي تتحدث بلغة غريبة جداً وتدعو عامة المواطنيين بالتبليغ الفوري عن أي معلومات عن التمكين بالولاية وتمليكها للجنة التمكين بالولاية ؟ .

وقالت آمنة نصاً ” أمشي بلغ في جارك ولو ما عندك دليل .. الدليل علينا أنحنا وإنت ما عليك مسـئولية ولا اللجنة عليها مسئولية في حالة أنه البلاغ يكون كاذب !! هذا الحديث لا ينبني علي عقل ولا علي ديـن ولا علي إنسانيـة ولا علي الحـد الأدني من الأخــلاق .. كيف يا أمنة بت مكي تقولي للمواطن يبلغ حتي لو بلاغ كاذب ؟ وكيف يكون ما عليه أي مسئولية قانونية ؟ وكيف اللجنة ما عليها أي مساءلة قانونية ؟ هل لجنة التمكين فوق القانون وخارجة عن القانون ولا تقع عليها مسئولية ؟ ومافي حد يقدر يسألها ؟ هذا الحديث يؤكد تماماً أن لجنة التمكين لجنة إنتقامية مزاجية خارجة عن القانون ولا تستند في كل قراراتها لأي مسوغ قانوني ؟ وهذا تأكيد من والي ولاية وشهد شاهد من أهلها ..

هل تدري إيتها الأخت العزيزة أن الإدلاء بمعلومات كاذبة يعاقب عليها القانون وكذلك إشانة السمعة والضرر والإتهام الكاذب ؟

ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ المادة ” 114 ” من القانون الجنائي 1991م ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ

ﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻛﺬﺑﺎً ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻﺗتﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ بالعقوبتين ﻣﻌﺎً ؟ .

من أجل الحفاظ على جدّية تقديم الشكاوي إلى السلطات المختصة في شأن وقوع المخالفات والجنح والجنايات ، وكي لا تشغل جهات التحقيق والمحاكم ببلاغات كاذبة وافتراءات لا أساس لها من الصحة ، بالإضافة إلى حماية حقوق الأفراد من الإيقاع بهم والافتراء عليهم كذبًا ، ومن جانب آخر كي لا تكون الشكاوى الجزائية سبيلًا للتشفي واستغلال ضعاف النفوس لها كوسيلة لنيل مبتغياتهم المادية أو المعنوية جاء القانون مجرمًا لكل من تسوّل له نفسه أن يتقدم إلى السلطات ببلاغات كاذبة تشغل أروقتها ، أو افتراءات على الأفراد للإضرار بهم فهل أمنة بت المكي والي نهر النيل تريد تغيير نصوص القانون وتلغي قوانين البلاد ؟ وهي تقول لمواطني نهر النيل جيبوا معلومات للجنة التمكين ولو كانت كاذبة ومافي أي مسئولية بتقع عليكم ؟ هذا كلام والي ناشط ؟ في عهد القحاتة كل شي يجوز ؟ مخيير الله .

*إبراهيم بقال سراج*

*الأثنين 14 . 9 . 2020م*