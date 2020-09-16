السراج: ضبط مواد متفجرة مثل مسرحية اغتيال حمدوك





قراءة اولى لموضوع ضبط مواد متفجرة:

1- لم يشر المؤتمر الصحفى الى وجود غرض جنائى والمضبوطات مواد تباع فى الاسواق اما بغرض الاستخدام كمخصبات (نترات الامونيوم) او تفجير الصخور لاعمال التعدين (TNT ) وبالتالى لا يمكن القطع بوجود جريمة خاصة مع تاكيد النائب العام باحالة الملف الى ادارة الجنايات للفصل فى الموضوع. يقودنا هذا الى النقطة الثانية.

2 – اذا لم تقطع النيابة والجهات المختصة بوجود جريمة حتى اللحظة فما الداعى لعقد مؤتمر صحفى بهذا الحجم واحداث حالة من الارتباك فى الداخل والخارج باعتبار ان السودان دولة غير امنة ومعرضة للاعمال الارهابية فى وقت نحن احوج الى الانقتاح على العالم. يقودنا هذا الى النقطة الثالثة.

3 – مسرحية مثل مسرحية اغتيال حمدوك للترويج لوجود مهددات على الامن الوطنى وبث الرعب بغرض احكام القبضة العسكرية على السلطة والمزيد من عزل الحكومة عن المواطنين!

زهير السراج