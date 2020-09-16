وزير التجارة: لم يرد مني تصريح بأن ازمة الخبز ستنتهي خلال 48 ساعة، ولم اقم بتسعير التمباك وإيقاف السجاير





سلامي للجميع :

طوال الفترة الماضية وبشكل متواصل تصلني اخبار منسوبة لي وليس لي بها أدنى صلة .. وظللت اتعامل معها كضريبة متوقعة خاصة أن. كتير من المواقع هي مرتبطة بالنظام البائد… التعامل مع هذه الأخبار كان بالتجاهل في الغالب او الرد في احايين قليلة حيثما يقتضي السياق.

فوجئت اليوم بمانشيت من صحيفة اخر لحظة منسوب لي : الشعب السوداني مستهلك… وهذا ما نشيت مختلق كاذب، ولما ذهبت إلى متن الخبر وجدت الخبر يقول انني تحدثت في لقاء عبر قناة النيل الأزرق قبل يومين بأن الشعب السودان غير النمط الغذائي وأصبح مستهلك، وعلى كون الجملة غير مفيدة ولم ترد مني، بل كان الحديث عن تغير نمط الاستهلاك من الذرة الي القمح وان الذرة أغلى من القمح وضرورة زيادة حصة الولايات من القمح، فإذا بالصحيفة تحيل الحديث الي مانشيت منسوب لي يسيء الأدب الي هذا الشعب.علمنا هذا الشعب فأحسن تاديبنا فلم ولن ترد منا عبارة تتجاوز ذلك.

لعل الصحيفة وغيرها أغراهم التجاهل وعدم الرد واتخاذ الإجراءات القانونية في مواصلة نهج استدعاء الرأي العام علينا.. ساقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الصحيفة.

تعديل :

وطالما المقام مقام نفي.. لم يرد مني تصريح بأن ازمة الخبز ستنتهي خلال ٤٨ ساعة . ولم اقم بتسعير التمباك وإيقاف السجاير؛ ولم اصرح بأن ١٨٠ جنيه تكفى الأسرة في اليوم ولم ولم ولم…..

بقلم

مدني عباس مدني

وزير التجارة والصناعة