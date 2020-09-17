ما هو القاسم المشترك بين حكومة الكيزان وحكومة قحت؟





العرجا لمراحها

نفس الملامح والشبه مع تغير الممثلين

للأسف نفس تصريحات الكيزان في بدايتهم عندما رددو

شعارات خاوية علي شاكلة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وامريكا روسيا قد دنا عذابها . الان حكومة الثورة الفاشلة بامتياز وعدت وعود وهي ليس في مقدرتها تحقيق 1%منها كمجانية التعليم والوجبة المدرسة والصحة المجانية وووووو. القاسم المشترك بين حكومة الكيزان وحكومة قحت في بدايتهم كلهم استلموا البلد منهارة اقتصاديا لكن الكيزان افلحوا في استخراج البترول وسرقوه وجففوا منابعه وعاش المواطن 15 سنة في رخاء وانهار الاقتصاد مجددا وكان سبب رئيسي في سقوط حكومة السفاح البشير ولكن حكومة الثورة الفاشلة بامتياز لم نستفيد من دروس الماضي ولا اسباب سقوط حكم الكيزان لم تستفد من التجربة قط كل الوعود البراقة التي وعدو بها الشعب في بداية الثورة مع سكرة ونشوة الفرح تضاءلت لانهم رفعوا معنويات الشعب بوعود كاذبة من الناس مسئؤلين في البنك المركزي محمد عصمت نموذجا ( توجد 64 مليار في ماليزيا وضعنا يدنا عليها ) . البناء صعب لا داعي لرفع سقف طموحات الشعب بالوعود الكاذبة التي غير قابلة للتحقيق علي المدي القريب لانو غيركم كان أشطر . التعليم مثلا لا داعي للعجلة غيرو المناهج من سكات وبالتدرج ارجعو للسلم التعليمي القديم المواطن أصلا متعود علي شراء الكتب والمساهمة في التعليم لا داعي للبلبلة وخففوا عنه تدريجيا الي نصل النقطة صفر مساهمة من المواطن بنكون علي الاقل ضمنا استقرار عامين دراسي . فضيحة والله من 1956 ما سمعنا بعرقلة او تجميد عام دراسي للمدارس بسبب خريف او عدم طباعة كتب مافي زول جبركم نغيرو الكتب دفعة واحدة الحج بالاستطاعة . إذا لم نخلص النوايا من الدواخل لن نبني الوطن الذي نحلم به ورئيس الوزراء المحل محلك سر .

كونوا دوما بخير

م / أحمدعيسي