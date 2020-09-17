وزير التربية يوضح أسباب طلب قطع خدمة الانترنت





قال وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم، أن وزارته طلبت من الجهات المختصة، الثلاثاء، قطع الانترنت اثناء جلسة امتحانات الشهادة السودانية وتمت الاستجابه فورا، مشيرا الي انه تم ضبط طلاب يستخدمون الانترنت في حالات الغش.

واعتبر التوم في تصريح لـ(السوداني) أمس، أن اغلاق الانترنت لـ3 ساعات في الصباح يُنهي مثل هذه الممارسات الدخيلة علي السودان، مؤكدا انه تم التعامل مع المتورطين باعتبارها حالة غش، مستدركا: حالات الغش قليلة جدا.

واعلنت جميع شركات الاتصال أمس، قطع الانترنت يوميا خلال جلسات الامتحانات من الثامنة وحتي الحادية عشر صباحا، مشيرة الي انها اتخذت القرار بتوجيه من الاجهزة الامنية.

الى ذلك اعلنت منظمة الشفافية في بيان تحفظها على الخطوات التي اتخذتها شركات الاتصالات بقطع خدمة الانترنت، والتي أخطرت بها مشتركيها صباح امس.

واعتبرت المنظمة أن التوجيه من جهات عدلية، يعني غياب وزارة التربية والتعليم المسؤول الأول عن المشهد كما يعني غياب جهاز الاتصالات والبريد المعني برقابة وتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد. ولفتت المنظمة إلى أنه كان من الواجب إصدار بيان مشترك بين المؤسستين لتوضيح الحقائق.

وأشار البيان إلى تضرر مصالح الشركات والبنوك ورجال الأعمال من هذا القرار داخليا وخارجيا، وتحويل الحسابات وغيرها. كما أبدت تحفظاتها على غياب مبادئ المساءلة والمحاسبة، مع تقاعس العديد من المؤسسات عن أداء مهامها على الوجه المطلوب.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني