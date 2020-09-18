كيف يعتبر التبغ والسجائر سلع استراتيجية وما علاقتمها بميزانية السودان ؟!!





اصدر بنك السودان نشرة جديدة احتوت على قائمة السلع الإستراتيجية ومن ضمن القائمة(التبغ) و(السجائر )!! في ناس كتيرة انتقدت القرار وهاجمته فكيف يعتبر التبغ و السجائر سلع استراتيجية؟!!

وللتوضيح لمن لا يعرفون ان (موزانة السودان) تعتمد اعتماد كلي على الضرائب كمصدر رئيسي (للايرادات) . وتشكل (الضرائب المباشرة) على التبغ والسجائر حوالي ٢٧% من الايرادات الضريبية وضريبة القيمة المضافة.

ومنذ عام ٢٠١٧م تمت رفع نسبة الضريبة على التبغ والسجائر من ٣٠% الى ٤٠%.

يعني هذا ان اي علبة سجائر (الدولة) بتاخذ منها ٤٠%..فلو مثلا استوردت شركة ما كمية(تبغ وسجائر ) بقيمة ١٠٠مليون دولار..الحكومة بتاخد عليه ٤٠ مليون ضرائب مباشرة..(ودي ايرادات هائلة).

طيب شنو السبب البخلي بنك السودان يعتبر (التبغ و السجائر) من ضمن قائمة السلع الاستراتيجية؟ ليس التبغ في ذاته (لانه ضار بالصحة) بل لان (موازنة السودان) تعتمد بشكل كبير على تمويل الميزانية من الضرائب المفروضة على صناعة التبغ والسجائر والتي تقول مصادر غير رسمية إنها تعدان المورد الأول لمصلحة الضرائب بما لا بقل عن ٢٧%.

ومن ناحية اخرى فرض الضرائب العالية على التبغ والسجائر تعتبر وسيلة من وسائل (محاربة التدخين) برفع سعر السجائر لتقليل استهلاكه وحماية المجتمع من مخاطر التدخين.

#انا لو كنت وزير المالية لقمت برفع نسبة الضرائب على التبغ والسجائر والمعسل والشيشة والنارجيلة والتنباك الى( ٥٠%) لرفع معدل ايرادات الموازنة وفي نفس الوقت محاربة التدخين والتنباك وامثالهم عشان اقدر اوفر مرتبات المعلمين واساتذة الجامعات والاطباء ومختلف موظفي الحكومة والذين لم يقبضوا رواتبهم بنظام الراتب الجديد المعدل منذ شهر يوليو المنصرم..

Altayeb Balal Abdulalal