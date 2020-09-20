اعادة التحقيق في انهيار عمارة الرباط





ألقت الشرطة القبض على العميد جمال عز الدين المسئول السابق في ادارة المشروعات بوزارة الداخلية بناء على الشكوى المقدمة من مقدم شرطة الى نيابة وازالة التمكين وحققت معه حول انهيار عمار جامعة الرباط والتي توفي فيها شخص، وأصيب ١٤ اخرين اثر سقوط سقف البناية الخرساني على رؤوسهم إبان تولي عبد الرحيم محمد حسين حقيبة الداخلية.

و نفي عز الدين بحسب مصدر مقرب من التحريات صلته بانهيار البناية وقال: إنه مهندس مصمم وليس منفذ والمنفذ هو شركة مقاولات إسمها رويال مضيفاً أن هذه القضية نظرت في حينها امام محكمة جنايات وصدرت فيها احكام.

الخرطوم: حافظ الخير

صحيفة الجريدة