شاهد بالصورة.. حسناء سودانية تكتسج السوشيال ميديا وتتربع على عرش النجومية بجمالها الفاتن وملابسها المثيرة للجدل





لا حديث لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية هذه الأيام غير الحديث عن نجمة جديدة اكتسحت السوشيال ميديا وتربعت على عرش النجومية بعد ظهورها في عدد من الصور على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سحرت نجمة السوشيال ميديا الجديدة إسراء عبد القادر الأسافير بجمالها الفاتن وملابسها المثيرة للجدل حسبما كتب عنها ناشرو الصور على السوشيال ميديا.

إسراء عبد القادر أو الحسناء الجديدة كما يلقبها مرتادي مواقع التواصل داومت على نشر صورها على حساب يحمل اسمها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت إسراء في إحدى الصور التي رصدتها محررة موقع النيلين وهي ترتدي (بنطلون) ضيق للغاية الأمر الذي جعلها عرضة للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث لم يخفي المنتقدين لها إعجابهم بجمالها لكنهم عادوا وأكدوا أن ملابسها فاضحة ويجب أن تنتبه لاختيارها.

فيما يرى المعجبون بإطلالتها أن الأمر أكثر من عادي وملابسها حرية شخصية لا يجب أن يتحدث عنها المعلقون, وتبارى هؤلاء على نشر تعليقات الغزل والإشادة بالجمال الفاتن للنجمة الجديدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين