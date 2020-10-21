شاهد بالصورة.. حسناء سودانية تكتسج السوشيال ميديا وتتربع على عرش النجومية بجمالها الفاتن وملابسها المثيرة للجدل

لا حديث لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية هذه الأيام غير الحديث عن نجمة جديدة اكتسحت السوشيال ميديا وتربعت على عرش النجومية بعد ظهورها في عدد من الصور على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل المختلفة.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سحرت نجمة السوشيال ميديا الجديدة إسراء عبد القادر الأسافير بجمالها الفاتن وملابسها المثيرة للجدل حسبما كتب عنها ناشرو الصور على السوشيال ميديا.
إسراء عبد القادر أو الحسناء الجديدة كما يلقبها مرتادي مواقع التواصل داومت على نشر صورها على حساب يحمل اسمها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت إسراء في إحدى الصور التي رصدتها محررة موقع النيلين وهي ترتدي (بنطلون) ضيق للغاية الأمر الذي جعلها عرضة للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث لم يخفي المنتقدين لها إعجابهم بجمالها لكنهم عادوا وأكدوا أن ملابسها فاضحة ويجب أن تنتبه لاختيارها.
فيما يرى المعجبون بإطلالتها أن الأمر أكثر من عادي وملابسها حرية شخصية لا يجب أن يتحدث عنها المعلقون, وتبارى هؤلاء على نشر تعليقات الغزل والإشادة بالجمال الفاتن للنجمة الجديدة.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
21 تعليقات
دا هقيقة
انا اقول ماشاء الله اولا
ثم الحاجة دي كلها وراكييين في ستات شاي اسمح منها بكتيير بس ضيق الحال الخلاهم مايظهروا
تفاهه بس
فعلا تفاهة وأكثر من تفاهة لذلك حالة البلد مايسر صديق ولا عدوا نسأل الله إن يهدينا ويهدى الجميع لحسن العمل والبعد عن ما يغضب الله ، إعتقد بأن الذين يتحثون بأن اللبس حرية شخصية نعم هي حرية شخصية بس مقيدة بأن لا تتعدى ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأصلا هم ما بيرضو إذا لبست أخواتهم مثل هذا اللبس وإذا رضوا فليراجعو رجولتهم ودينهم وإيمانهم.
عاهرات.
تافهين بقيتوا …هسه دي متربعة على عرش الجمال؟ ….دي جقة
ما شاء الله سمحة لكن كان ح تكون اسمح لو كانت لابسه عبايه و طرحة طويلة ببرز جمالك اكتر
دي عندها اهل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هرول هرولا هرولا يا لوشي اكلتيها عديل هههههه
البت فيها حلات توب وحشمة
يا بت الكيزان عينهم نار بس اعملى حسابك منهم عين واحده بتمشى فى ستين داهية
قول ما شاء الله يا ود بندة
اتذكرت اسواق الرقيق زمان قالوا كانوا بعرضوا الجواري امفكو
لا شك أنها معروضة لفهم من قبل أجندة
تعتني بها.
الجمال زائل – ثم ماذا؟ وإذا اردتي الشهرة الخالدة فأنظري إلى المبدعة الراحلة والاذاعية ليلى المغربي والى الدكتور عبد الله الطيب والروائي الطيب صالح – يرحمهم الله – هذه امثلة تعتبر نقطة في بحر الابداع السوداني – الجمال هو جمال الاخلاق والادب والحشمة والقدوة الحسنة في اثراء المجتمع بالفكر الثاقب والفن الراقي والابداع والمشاركة والتفاعل الايجابي وسن السنن الجميلة والمفيدة – هذه الافعال تتبعها دعوات صالحات بعد الممات وقد تكون لك شفيعة عند الحساب ونوراً في القبر وهل تعلمي هذه الصورة المسيئة لكي والى والديك وجميع اهلك. تتبعها لعنات ودعوات عليك الى يوم الدين لكل من يراها حتى لو بعد حين وحتى انتي مقبورة – بعد عمر طول – ولا تسمعي الى الذين يسوقونك في هذا الطريق المظلم –
ورسالتي لكي بان لا تسلكي هذا الطريق لأن ابواب الرحمة ستكون مغلقة امامك ولن يجدي دعواتك الى المولى عز وجل لطلب الشفاء او الرزق او الصحة او الرحمة …. الخ –
ورسالتي الثانية الى المسئولين بهذا الموقع بأن رسالة الاعلام عظيمة وكبيرة ومسئولية اخلاقية تجاه المتلقي والمتصفح والقاريء – فارجو من ادارتكم الموقرة ان تراجع هذه السياسة بأن ترتفع الى مستوى الحدث الماثل امامنا والاهتمام بقضايا الساعة – ونقل نبض وآنين الشارع في المستشفيات والصيدليات والأسواق والمواصلات وفي شتى ضروب الحياة وايضاً ضنك الحياة الذي يعاني منها المواطن الذي هدر سنين عمره في الصفوف وانهكة الغلاء الفاحش –
هذه المدنية التي يريدها اغلب الشعب السوداني والحكومة اليسارية لتحقيق مطالب الغرب
i;ذا اصبحنا بين عشية وضحاها ، اثبتنا اننا قوم يجب ان يكون السوط دائما مرفوعا في وجهنا واثبتنا اننا اناس لا نحسن استغلال الحرية ونوظفها للمفيد ..
وتبين ان ان هناك من كان يتحين الفرصة ليخرب في المجتمع او يشبع غرزيته الشيطانية ن او انه يسعى لان يحصل على اعجاب بلفت انظار الناس بسواقط الامور ..
هذا البنت اكيد انها فاشلة في حياتها العملية او الاسرية او اي شيء من القبيل وخلق لديها نقص معين فارادت ان تكمله بجسدها وزيها هذا ، وهي لا يهمها من سيكون المعلق صبي مراهق قد يكون في عمر ابنها او متصيد الفتيات بالاموال فيسعى للوصول اليها وساعتها تكون قد انبطحت .
وربما هي بهذا المظهر تسعى للوصول لخروف ياتيها برينج روفر او بي ام دبيلو اكس 6 ..هي تفعل هذا وماهي الا مغيبة عن الدين او لم تتعلم دينها حتى المسيحي لو لم تكن مسلمه انظروا لاوربا قديما فقد كن يلبسن الملابس الطويلة ويغطين الرأس ولايظهر امام الرجال كاسيات عاريات وبعد مايسمى بالثورة الفرنسية تبدل الحال لما هو عليه وحقدا من الكنيسة لان نساؤهن خرن عن تعاليم الدين فارادوا نقل الفس الى البلاد الاسلامية والعربية والافريقية المتحفظة ..
ولاحظوا نسبة التفسخ والعري في اوربا وقارنوه بروسيا او الجمهوريات السوفيتية السابقة ستجد انه اقل بمئات المرات عن اوربا ..
والان السودان قريبا سيجهزون البلاجات على البحر الاحمر لنرى الاسرائيليات والاوربيات متشمسات على رمال البحر الاحمر او يمارسن الغوص في المياه الصافية
ايوة عشان نشوف اللحم الابيض
شكلك فار سعران.
حليل زمن الكيزان زمن البلد كانت منضبطه والما بيربوا اهله بيربي النظام العام
يا متخلف الكيزان هم اهل الزنا واللواط والسرقة والنهب والقتل والنفاق والدحل والشعوذة، اها احسن ده والا ديل؟
عليك السلام يابلادي
للدرجة دى بقينا نجرى وراء الأمور التافهة ؟!!! ما هذا الفراغ العاطفى بقينا ما عندنا مواضيع غير ظهور حسناء فاتنة وكلام فارغ يا جماعة نحن فى شنو ولا شنو عشان نتابع مثل هذه التفاهات لا حول ولا قوة إلا بالله …نسأل الله الهداية والستر وحسن الخاتمة .