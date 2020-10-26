إعلان مسؤول سعودي للشهادة في محاكمة علي عثمان





وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس، بإعلان رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لمنظمة العون الإنساني والتنمية د. عادل عبد الجليل البترجي وهو سعودي الجنسية، وذلك بناء على طلب ممثل الاتهام وكيل نيابة المال العام أبو قراط عبد الله، بمثول البترجي شاهد اتهام في محاكمة النائب الأول السابق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني ومدير مالي لمدارس القبس . بجانب إعلان مدير إدارة الامتيازات والحصانات بوزارة الخارجية، وإعادة إعلان مفوض من مفوضية العون الإنساني المدير أو من ينوب عنه، ومثولهم كشهود اتهام.

وفي الوقت ذاته بحسب صحيفة السوداني الدولية، مثلت السفيرة نادية محمد خير مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، بصفتها شاهد اتهام ثامن في القضية، بيد أنها لم تدلِ بمعلومات تفيد الدعوى بحكم عدم علاقة إدارتها بشأن الدعوى. وحددت جلسة الأسبوع المقبل لمواصلة السير في الإجراءات، ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالتصرف في مبلغ دعم باسم مشروعات المنظمة الخيرية مستخرج من حساب رئاسة الجمهورية، قدره ثلاثة ملايين جنيه وصرفه في غير ما خصص له، بجانب تملك المتهمين لسيارتين تم شراؤهما من مبلغ الدعم، ودفع المتهمون بأنها أهديت لهم.

الخرطوم (كوش نيوز)