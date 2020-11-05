إطلاق منصة التعليم الالكتروني المتكاملة بالسودان





شركة فوروايز الوكيل الحصري لشركة دورادو الامريكية بالسودان منصة التعليم الالكتروني المتكاملة (دوفارستي)، والتي تتيح خدمة ادارة التعليم عن بعد، بمواصفات عالمية، وتعتبر المنصة هي الاولى في السودان والتي تعمل على توفير خدمات تفاعلية تعليمية للجامعات والمدارس والشركات.

وقال المهندس مهند الزين مدير شركة فوروايز بالسودان، ان المنصة هي الخيار الانسب والافضل لتقديم الخدمات التعليمية التفاعلية عن بعد، خصوصا في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي فرضت على الجميع وضع التدابير الاحترازية قيد التنفيذ الفوري ،لافتاً الى ان شركة فوروايز تقدم خدمات الدعم الفني على مدار اليوم بالتنسيق مع الشركة الام.

ونوه المدير العام لشركة فوروايز الى ان الشركة تجري الان تفاهمات مع بعض الشركات والمؤسسات الخدمية في السودان لتوفير خدمة متكاملة للفئات المستهدفة، مؤكداً انه سيتم توفير الخدمات الاساسية لضمان الاستمرارية و التغطية المستمرة.

سونا