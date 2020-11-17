مدير ليالي البروف: تعرضنا للقرصنة في حفل “الباشكاتب”





أبدى وليد الياس “جردقة”، مدير ليالي البروف، سعادته بنجاح الحفل الذي قاموا بتنظيمه للموسيقار محمد الأمين، الخميس الماضي، وأكد أنهم بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل خروج الحفل على أفضل ما يكون. وتابع: قمنا بعمل اشتراطات صحية كاملة من فيروس كورونا، وفرنا للجماهير كمامات مجانية إلزامية، قمنا بالتعقيم الكامل أكثر من مرة، كما خصصنا مكاناً للأسر وآخر للشباب، واحتفى جردقة بالإشادة التي تلقوها من “الباشكاتب”، وقال “ود الأمين تحدث أثناء الحفل مشيداً بالشركة، متمثلة في شخص عثمان البروف، وإشادة مثل هذه عبارة عن وسام في صدورنا”. وعن الانتقادات التي تعرضوا لها، ذكر وليد بحسب صحيفة المواكب: (الانتقادات كانت بسبب أشياء حدثت خارج أسوار النادي، لا دخل لنا بها، فيما يتعلق بالنادي وتنظيم الحفل من كل النواحي، كانت كل الأمور على ما يرام، لكن ما حدث أننا تعرضنا لـ”قرصنة في التذاكر”، وهذا ما يفسر وجود أعداد جماهيرية أكبر من التي حددناها، كما تم بيع تذاكر في السوق الأسود بمبالغ كبيرة ونجحنا في القبض على إثنين من المتورطين في هذا الأمر).

الخرطوم (كوش نيوز)