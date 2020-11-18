جرائم وحوادث
مصادر تكشف مبالغ باهظة أنفقها النظام البائد في تشييد الطرق
كشفت مصادر عن انفاق مليارات ضخمة تم توريدها من مدير الإدارة العامة للأسواق المالية – بنك السودان المركزي – لصالح تمويل عدد من المشاريع منها تأهيل طريق (بارا – أم درمان) بقيمة (199.927.813) جنيه، وأيضاً تم تمويل طريق (كوستي – قلي) النيل الأبيض بمبلغ (105.640.67) جنيه. وتوجهت خطابات الضمان بحسب صحيفة المواكب، إلى بنك أم درمان الوطني ممهورة بتوقيع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فتحية عثمان بادي.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 تعليقات
ده اصبح تاريخ لا تحدثني عما انتهي وحدثني عما فعلته وتفعله انت الان ماذا فعلت ليكون الحال افضل مما كان؟؟؟؟؟ ستقول صنعت السلام اقول لك مجرد اوهام ….ستقول حسنت علاقاتي الدولية فاقول لك اهلكت وافرغت مافي وزارة المالية….. ستقول ساتي بالديمقراطية واقول لك لو انت صادق ما كان كان في داعي للفة الطويلة دي؟؟؟؟ الله يكفينا شركم ويريحنا من عجزكم وفشلكم
بعد الحراميه دي كلها برضو كانو ماكلنكم ومشربنكم وعايشين في امن وامان. وجهو الجهود للعمل لقدام بدل اي واحد يعيد في الكلام اي حراميه وسراقين انتم ماذا فاعلين؟
الكيزان سرقوا ونهبوا لكن بنوا وعمروا .. طرق تربط جميع المدن وكباري اضعاف ما كانت عليه وجامعات ومدارس مئات الاضعاف واستخراج البترول وتوفير الكهرباء وبناء السدود ..ودعم الوقود والخبز والغاز ووفرة في كل شيء .. وجات قحط في سنة واحدة وهدمت كل ما بناه الكيزان ..
وانتم الان ما قادرین تشغل الکهرباء