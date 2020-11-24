بالفيديو: (قُبل وأحضان) من رجل أعمال شهير لمطربات سودانيات في حفل خاص بمنزل الإمبراطورة عائشة الجبل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله رجل الأعمال السوداني عزيز كوشي وهو يقوم (بتقبيل )بعض المطربات المتواجدات بمنزل الإمبراطورة عائشة الجبل لإحياء حفل عيد ميلاد عزيز كوشي الذي أثار ضجة واسعه بالسوشيال ميديا.

وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد كانت المطربة عائشة الجبل تضع صورتها بجانب صورة رجل الأعمال عزيز أثناء حفل عيد الميلاد الذي أقامته له بمنزلها ودعت له عدد من المطربات لمشاركتها الحفل، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يستنكرون مافعله رجل الأعمال ويشنون على الجبلية هجوم عنيف بسبب بعض الأشياء التي اصبحت تفعلها وتظهر للجمهور حيث وصفوا ماتقوم به ربما يكون سبب في فقدانها لجمهورها.

الخرطوم:(كوش نيوز)