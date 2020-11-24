بالفيديو: (قُبل وأحضان) من رجل أعمال شهير لمطربات سودانيات في حفل خاص بمنزل الإمبراطورة عائشة الجبل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله رجل الأعمال السوداني عزيز كوشي وهو يقوم (بتقبيل )بعض المطربات المتواجدات بمنزل الإمبراطورة عائشة الجبل لإحياء حفل عيد ميلاد عزيز كوشي الذي أثار ضجة واسعه بالسوشيال ميديا.
وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد كانت المطربة عائشة الجبل تضع صورتها بجانب صورة رجل الأعمال عزيز أثناء حفل عيد الميلاد الذي أقامته له بمنزلها ودعت له عدد من المطربات لمشاركتها الحفل، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يستنكرون مافعله رجل الأعمال ويشنون على الجبلية هجوم عنيف بسبب بعض الأشياء التي اصبحت تفعلها وتظهر للجمهور حيث وصفوا ماتقوم به ربما يكون سبب في فقدانها لجمهورها.
الخرطوم:(كوش نيوز)
8 تعليقات
تقولي ما في عيش
مافي بنزين
ما في جاز
ما في مواصلات
ما في دواء
قال المولى عز وجل :-
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل وعلاء
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هولاء
شكله كديانة
يعني انا ما براي الشايف كدة؟
birds of feather flock together
الاموال فى ايدى السفهاء
يلعن ابو رجال الاعمال ان كاتوا امثال هؤلاء
حسبى اللةونعمالوكيل فوضناامرنا للةرب العالمين
سوبر خروف
ما انتوا قلتوا عايزين كده ،،حريه ومدنيه،،،،دي لسه البدايات انتوا شفتوا حاجه،،عينكم ماتشوف النوم