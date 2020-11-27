شاهد بالفيديو: شاب سوداني أدهش الجمهور بما فعله في حفل ملك الطمبور محمد النصري





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني أدهش الحضور بمافعله في حفل ملك الطمبور محمد النصري وقدم عرض وصفه الناشطون (بالجنون).

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان الشاب يصب الماء على رأسه محاولاً توصيل إحساسه بالأغنية والتي ذكر رواد مواقع التواصل الأجتماعي يبدوا أن هنالك سبب أجبره على فعل ذلك، فيما قال البعض الآخر إن ذلك الشاب ربما لم يكن في كامل وعيه ، ولكن من أبرز التعليقات التي قيلت في حق ذلك الشاب(الباغة بي ٣٠ جنيه ياولدنا دي لو انا عطشان مابشتريها خلي اكشحا .. اتكشح بالتراب مافي داعي للخسائر).

الخرطوم:(كوش نيوز)