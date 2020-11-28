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السلطات تمنع البشير من تشييع شقيقه صباح اليوم
منعت سلطة السجن الاتحادي الرئيس الاسبق عمر البشير من المشاركة في تشييع شقيقه عبد الله البشير بعد ان تقدم بطلب خطي لادارة سجن كوبر بالسماح له بمواراة شقيقه الثرى.
و ورى جثمان عبد الله البشير بمقابر حلة حمد ببحري بعد وفاته صباح اليوم السبت متأثرا بمرض السرطان و كانت اسرته قد طالبت بالاكتفاء بالعزاء هاتفيا بسبب جائحة كرونا.
وام المصلين في صلاة الجنازة شقيقه محمدالحسن احمد البشير صباح اليوم السبت ٢٨ نوفمبر بمقابر حلة حمد ببحري نسأل الله له الرحمة والمغفرة ان شاءالله .
الخرطوم: حسام مرغني
صحيفة أول النهار
تعليق واحد
لم يحدث أن منع سجين من مشاركة أهله للعزاء سجل ى تاريخ عدالة قحت وحكومة السجم بقيادة الفاشل حمدوك واليسار.
الخذلان يأتي دائما من السياسيين وهذه المرة تطابق مع النائب العام السياسي الأول في عهده انتهت العدالة.
كان ألله في عون البلد.
الله يقلع قحت واليسار وحكومتهم الفاشلة .
البشير رغم اختلفنا معه فهو أفضل منكم جميعا ي حكومة الذل والهوان والحرب على الإسلام.
رحم آلله الفقيد وفك أسر إخوانه