السلطات تمنع البشير من تشييع شقيقه صباح اليوم





منعت سلطة السجن الاتحادي الرئيس الاسبق عمر البشير من المشاركة في تشييع شقيقه عبد الله البشير بعد ان تقدم بطلب خطي لادارة سجن كوبر بالسماح له بمواراة شقيقه الثرى.

و ورى جثمان عبد الله البشير بمقابر حلة حمد ببحري بعد وفاته صباح اليوم السبت متأثرا بمرض السرطان و كانت اسرته قد طالبت بالاكتفاء بالعزاء هاتفيا بسبب جائحة كرونا.

وام المصلين في صلاة الجنازة شقيقه محمدالحسن احمد البشير صباح اليوم السبت ٢٨ نوفمبر بمقابر حلة حمد ببحري نسأل الله له الرحمة والمغفرة ان شاءالله .

الخرطوم: حسام مرغني

صحيفة أول النهار