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الموت يغيب أبرز جراحي العيون في السودان متأثراً بإصابته بكورونا
توفي اليوم السبت بمستشفى السلاح الطبي بامدرمان، اللواء طبيب عبد القادر الساعوري، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .
ويعد الفقيد من أبرز جراحي وخبراء طب العيون في السودان، حيث أسس عدداً من المراكز التخصصية ورأس تخصص طب العيون بمجلس التخصصات الطبية.
ونعت وزارة الصحة الإتحادية الفقيد، كما نعوه تلاميذه من الأطباء، مشيرين إلى مساهماته الكبيرة في مجال طب العيون بالسودان.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله تعالى له و لعثمان عبدالكريم و عبدالله البشير المغفرة و الرحمة و جنات النعيم.
هؤلاء هم الذين يستحقون الدعاء و الترحم عليهم لانهم قدموا العلم و الجهد و المال و ساهموا في بناء اجيال في عالم الطب كما ساهموا في خدمة الشعب الصحية كل بمجهوده و علمه.
يعني استغلال انشغال الشعب و الدولة بوفاة المهدى على الشعب ان يحمد الله تعالي بان فارقه اشد الطغاة من الديناصورات.
ماذا قدم لنا او للوطن الصادق المهدى؟
لم يقدم غير الخيانة و البلاوي و المحن!
على الشعب الانتباه لمخطط التصفيات *3 اطباء خلال ٣٦ ساعة*
***صبرا ي الملحدين ليكم يوم***