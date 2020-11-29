الموت يغيب أبرز جراحي العيون في السودان متأثراً بإصابته بكورونا





توفي اليوم السبت بمستشفى السلاح الطبي بامدرمان، اللواء طبيب عبد القادر الساعوري، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

ويعد الفقيد من أبرز جراحي وخبراء طب العيون في السودان، حيث أسس عدداً من المراكز التخصصية ورأس تخصص طب العيون بمجلس التخصصات الطبية.

ونعت وزارة الصحة الإتحادية الفقيد، كما نعوه تلاميذه من الأطباء، مشيرين إلى مساهماته الكبيرة في مجال طب العيون بالسودان.

صحيفة السوداني