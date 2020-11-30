الهلال الأحمر يكشف عن استيلاء أحد منسوبي النظام البائد على (١٧) عربة





كشفت الأمين العام لجمعية الهلال الاحمر السوداني المكلفة عفاف أحمد يحيى عن فقدان 21 عربة لاند كروزر واستولى على (17) عربة منها أحد منسوبي الادارة السابقة الذي يتبع للنظام البائد، ولم تتمكن الجمعية حتى الوقت الحالي من استردادها وبررت ذلك لأنه يخفي نفسه واتهمت جهات أمنية بالتورط في مساعدته على اخفاء نفسه ، مؤكدة أن بقية السيارات موجودة بحوزة مؤسسات أخرى وبعض منسوبي النظام البائد، وقالت في مؤتمر صحفي أمس بوكالة سونا : تم فتح بلاغات ضدهم و اكتشفنا ان الادارة السابقة للجمعية قد ضيعت ثلاث عربات إسعاف احداهن فككت لمصلحة (دجال) ، بجانب بيع عدد من أصول الجمعية ، وذك.

وأقرت بوجود عقبات عديدة واجهت اللجنة التسيرية لجمعية الهلال الأحمر في مواجهتها لكشف الفساد الذي وصفته بالواسع.

ونوهت الى ظهور حملة تشنها ضدهم بعض الجهات لم تسمها بدعم عدد من الاعلاميين، وأشارت عفاف إلى أن الجمعية تلقت دعماً مادياً وعينياً كبيراً من منظمات دولية وخيرين محليين وخارجيين خلال جائحة كورونا الاولى ، وكارثة السيول والامطار، واكدت استعادة الجمعية للثقة في محيطها المحلي والإقليمي والدولي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة