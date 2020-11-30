ما بين الفريق أول الكباشي والموظف حمدوك … !!





🔅✍ صمت حمدوك رئيس وزراء قحت صمت دهراً ونطق كفراً وكعادته يخشي أن يخاطب جمهرة لخمسة إشخاص ويطل عبر شاشات التلفاز ليخاطب ويبث سمومه ، فحمدوك أصغر من أن يقف أمام الشعب ليخاطبهم مباشرة وكل قادة ونشطاء قحت بينهم والجماهير فقط شاشات التلفاز والراديو وهم من يدعون أنهم قد أتت بهم الشعب والثورة فلماذا يخشون ويخافون شعب أتت بهم ؟ لماذا قفل الكباري والطرقات العامة في وجه الشعب ومنعهم من التظاهر بل ضربهم وقتلهم ؟ لماذا لم توفروا الحياة الكريمة لشعب أتت بكم ؟ لماذا تتركون الشعب يعيش في جحيم وصفوف ومعاناة وفقر وإنعدام خبز وغاز ودقيق وجاز ودواء وهل هذا رد الجميل للشعب ؟ وإين حقوق موتي وقتلي الإعتصام وهل تم بيع الدماء مقابل البقاء في السلطة ؟ يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ؟ فهل جيبتوا ليهم حقهم ولا موتوا زيهم ؟

حمدوك أنت لم يأتي بك الشعب عبر صناديق الإنتخابات لتتطاول علي الفريق أول الكباشي وتقول ” أتت بي ثورة عظيمة ” بل أتي بك إنقلاب وأنت تعلم ذلك وسرقة الثورة وإنحرافها جعلك أن تكون علي رأس نشطاء قحت وحتي قحت لم ترضي عنك لأنك صرت تنفذ إجندات أخري لا علاقة لها بالثورة التي تدعيها ،، أتي بك العسكر يا حمدوك ويتمسك بك العسكر ولا علاقة لوظائفكم ومحاصصاتكم بالثورة ولا الثوار ولا قضاياهم ولا قضايا المواطن .

لن تفرض علمانية الدولة واتفاقك مع الحلو خارج مؤسسات الدولة ولم يتم تفويضك من أحد ويظل إتفاق فردي وشخصي كما تفضل به الفريق أول الكباشي ، والكباشي الذي تقول عنه أنه ” قاصر في الفهم ” هو من يحكمك أنت ومن معك من النشطاء وما عليك سوي السمع والطاعة فأنت مجرد موظف لديهم لا أكثر ؟

حمدوك يكابر ويدعي ويقول أن ملف السلام تنفيذي من أختصاص مجلس الوزراء ولا علاقة للكباشي والمجلس السيادي بهذا الملف بحسب الوسيخة نعم الوسيخة وليست الوثيقة الدستورية ؟ فلماذا كان علي رأس وفد التفاوض فب جوبا الفريق أول حميدتي والكباشي ؟ ولماذا لم يشارك مجلس الوزراء في التفاوض ولا التوقيع الا بحضور حمدوك لإحتفالات التوقيع فقط مثله مثل حضور عشة الجبلية والفنانات والقونات وحثالة المجتمع الذين حضروا الإحتفالات ؟ فهؤلاء كان مهمتهم الحضور فقط وحمدوك إيضاً حضور فقط فما الفرق ؟ وهنا الفرق بين من يصنع ويفاوض ويحقق السلام وبين من يحضر فقط ؟ فالسلطة لدي من يا حمدوك لتكابر ؟

رئيسك البرهان فريق أول وهو رئيس التفاوض لرفع أسم السودان من قائمة الإرهاب وهو رئيس التطبيع ؟ ورئيس مجلس الشركاء ، رئيسك الفريق أول حميدتي يا خبير يا إقتصادي وهو يترأسك في اللجنة الإقتصادية وأنت نائبه ؟ رئيسك الفريق أول الكباشي وهو رئيس اللجان الأمنية والسياسية والإجتماعية ، رئيسك الفريق أول جابر وهو رئيس اللجنة الإفريقية وكذلك لجنة الطوارئ الصحية وعدد من اللجان ، رئيسك العطاء في لجنة إزالة التمكين ، رئيسك حميدتي في زياراته للجنينة وأنت مرافق ، رئيسك حميدتي في تهدئة الإوضاع في بورتسودان ومدنياو مرافقين وكومبارس ، بنك السودان يتبع لمن يا حمدوك وأنت لا تعرف حتي تبعية البنك ؟ منتظر قوي الحرية والتغيير يجيب لي خطة عمل لإبدأ في تنفيذه إليس هذا قولك ؟ الملف الوحيد الذي لم يتدخل فيه العسكر وتركوا لك رئاسته هو ملف ختان الإناث لان هذا الملف يليق بك وصغير عليهم وهم أكبر من أن يتولوا مثل هذه الملفات .. من يظن أن حمدوك هو رئيس الوزراء واهم ، نعم حمدوك رئيس وزراء قحت وليس رئيس وزراء الدولة ؟

إبراهيم بقال سراج

*الأثنين 30 . 11 . 2020 م*