تلفزيون السودان يعتذر لدكتور جبريل ابراهيم





كنت اعلم ان هنالك حرجًا اضافيا كبيرا قد وقع من ادارة نشرة التاسعة لتلفزيون السودان. فبدلا من انزال لقطات صامتة من حلقة البناء الوطني التي استضافت استاذ التاريخ المسىء والتي ارتكب فيها ابشع الاخطاء، عرضت ادارة النشرة بالأمس لقطات من حلقة كان بها الدكتور جبريل ابراهيم والاستاذ كمال الجزولي دون ادنى صلة لهما بالواقعة محل الاعتذار. اليوم اعتذرت ادارة النشرة من جديد على ذلك اللبس وانها اخطات في حق جبريل. نخشى ان تتكرر علينا الاعتذارات وان نصبح في حالة توقع دائم لاخطاء فادحة تقع علينا من شاشة تلفزيون السودان .

د. وجدي كامل