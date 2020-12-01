برأيك ما هو الأفضل بخصوص الوضع المعيشي أهو نظام الإنقاذ أم حكومة ما بعد الثورة؟





بكل شفافية وبكل صدق وبتجرد كامل عن حظوظ النفس البشرية إذا صممنا إستمارة من سؤالين فقط لعينة عشوائية من ألف شخص من مختلف الأعمار والمهن والميول السياسية والثقافية يا ترى ماذا تكون توقعاتكم ،،،،

السؤالان من وحي الآية الكريمة ( الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) الآية 4 سورة قريش :

1 / السؤال الأول: برأيك ما هو الأفضل لديك بخصوص الوضع المعيشي أهو نظام الإنقاذ أم حكومة ما بعد الثورة .

2 / برأيك ما هو الأفضل لديك بخصوص الأوضاع الأمنية أهو في فترة نظام الإنقاذ أم حكومة ما بعد الثورة .

من نافلة القول أن نذكر حضراتكم بأن نظام الإستبيانات والمسح الإحصائى هو الطريق العلمي الوحيد لقياس الرأي العام بعيداً عن العنتريات والشائعات .

محمد النظيف