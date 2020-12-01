



تهافت الدبلوماسية السودانية:

ورد في صحيفة النيويورك تايمز ان إعادة حصانة السودان السيادية في كف عفريت. جهات نافذة تسعي لضغط السودان لدفع تعويضات عن جرائم بن لادن التي بلا شك ستكون مليارية نظرا لحجم الضرر الذي احدثه في قصف مركز التجارة الدولي في 9/11.

ورغم ذلك ترامب يخطط لحفل توقيع مع المسؤولين السودانيين في البيت الأبيض في أواخر ديسمبر.

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“يقول ممثلون السودان إنه سينسحب من الاتفاقات التي توسطت فيها إدارة ترامب إذا رفض الكونجرس منحه حصانة من دعاوى الإرهاب في المستقبل في المحكمة.

وافق السودان على مضض على فتح العلاقات مع إسرائيل – ولكن فقط كجزء من صفقة يتم شطبه بموجبها من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب – ويريد من الكونغرس الموافقة على تشريع بحلول نهاية العام من شأنه أن يحميه من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب .

بدون الحصانة التي وافق عليها الكونجرس ، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل مع السودان خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب.

تحدث بومبيو يوم الاثنين مع الزعيم الفعلي للسودان ، الفريق عبد الفتاح البرهان ، الذي أوضح أن السودان لن يمضي قدمًا في تدفئة العلاقات مع إسرائيل قبل أن يمرر الكونغرس ما يسمى بتشريع السلام القانوني.

قال شخص مطلع على المحادثة إن السيد بومبيو أكد للواء البرهان أن خطة الحصانة ستتم الموافقة عليها في الأسابيع القليلة المقبلة. يخطط مسؤولو إدارة ترامب بالفعل لحفل توقيع مع المسؤولين السودانيين في البيت الأبيض في أواخر ديسمبر.

كما أن المشرعين منقسمون بشأن حماية السودان من الأحكام القضائية المستقبلية التي قد تجبر الخرطوم على تعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. تعمل هذه العائلات مع المشرعين من منطقة مدينة نيويورك ، بما في ذلك السناتور تشاك شومر ، الزعيم الديمقراطي ، للحفاظ على مزاعمهم بتحميل السودان المسؤولية جزئياً عن السنوات الخمس التي وفر فيها مأوى لأسامة بن لادن ، العقل المدبر لهجمات من قبل. القاعدة بين 1991 و 1996

وقال ايونس ان كلا السناتورين اعترفا بالوضع الاقتصادي الهش في السودان ووصفهما بأنهما حريصان على حل النزاع. لكن المسؤولين قالوا إن أي حل وسط يجب أن يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر بالسعي للحصول على تعويض من السودان – حتى لو كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد الخرطوم في معرفة كيفية سداد هذه المطالبات بعد سنوات من الآن. علاوة على ذلك ، قال المسؤولون ، كان على وزارة الخارجية ألا تعد بأن الكونجرس سيقبل ذلك كجزء من المفاوضات الدبلوماسية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب.

ووصف شخص مطلع على الموقف التفاوضي السوداني ذلك بأنه غير مقبول.

ليس من الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يتم حل النزاع بحلول نهاية العام. لكن جميع الأطراف اتفقت على أنه يمكن أن يتفاقم إلى أجل غير مسمى حيث يتحول الكونغرس إلى أولويات أكثر إلحاحًا مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جوزيف بايدن جونيور

قال غولدنبرغ عن انفراج السودان مع إسرائيل: “آمل ألا ينهار ، لكنني لن أتفاجأ بالضرورة”.”

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معتصم أقرع