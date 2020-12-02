وصول حاوية بضائع من الصين عن طريق موانئ مصر الى السودان ارخص من استيراداها عبر ميناء بورتسودان





بيان بالعمل

كتر اللغط في الفترة الأخيرة عن مشاكل الميناء ، والتاخير الحاصل فيها والأسعار الغير معقولة ، ياخ حاوية من الصين عن طريق بورتسودان محتاجة ل10000 دولار ، ثم بين 2500 إلي 3000 دولار دولار أخرى عشان تصل سوبا شاملة مصاريف المناولة والرجوع لبورتسودان ، والزمن بين 25 إلي 40 يوم من وصولها المياه الإقليمية أو فترات انتظارها في المواني القريبة .

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من أسبوع شغالين نجرب بيان بالعمل لو في أمكانية نشحن ألواح طاقة شمسية عن طريق مصوع في أرتيريا أو السخنة في مصر ، بكل اسف الإمكانية موجودة والسعر لحدي ما تصل عطبرة أو بورتسودان أو الخرطوم …. يمكن اقل من النص تقريبا 4800دولار للسخنة و تاني بين 2500 إلي 3500 للخرطوم أو عطبرة شاملة مناولة ميناء السخنة ، والزمن بين اسبوع إلي 10 ايام من دخولها لميناء السخنة لحدي تصل السودان و ترجع

نحن ما نفذنا بس عرفنا الأمكانية موجودة والسعر أفضل ، لسه بنفاضل أو نأجل لمارس بعد السنة الصينية

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الكلام ده أول ما يعني مزيد من المعاناة ومزيد من تدهور الصادرات خلال الشهور الجاية لغياب الفوارغ ، أو على أقل مزيد من خروج الحكومة في السيطرة على الصادرات وجعلها في يد المصرين. لو في ناس مفروض تتحرك مفروض تتحرك اليوم في تهيئة الميناء ، وتخلي موضوع الصفوف البنورجع ونعجن فيهو لينا شهور وما قادرين نصل لحل .

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برضو الرسالة للجان المقاومة في الميناء وبورتسودان وكل التجمعات المطلبية ، البتشوف اغلاق الميناء أداء سياسية لتحقيق المطالب ، راس المال جبان جداً بيهرب للمكان الأسهل والارخص ، والحكومة ما بتنفعنا بعدين ، الكلام ده ممكن يوصل الميناء مرحلة تعجز عن دفع الرواتب ، ومعناتها خسارة آلاف من الدخول المباشرة للعمال وتتبعها خسارة عشرات الآلاف من الدخول غير المباشرة في بورتسودان ونحن في وضع أصلاً كارثي في البلد بكل ما تعني الكلمة .

هادي ود البورت