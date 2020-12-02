هل أنقذت القشة يوماً ما غريقاً ؟ نبيل أديب الغرقان يتعلق بالقشة … !!





🔅✍ الغرقان بتعلق بالقشة وفي رواية أخري بالريشة .. يصف هذا المثل ، في صورة بليغة ، غريقًا يبحث عن سبيل للنجاة ، وجد نفسه في بحر تتلاطم أمواجه ؛ حاول العوم فلم يفلح ، بحث فلم يجد قارب نجاة ، صرخ فما وجد مجيبًا ! وفي محاولاته المستميتة للخلاص من ورطته ، وجد قشة ضئيلة ، فتمسك بها لعلها طريق الحياة !! ولعلك تستنتج عزيزي القارئ لأكثر من عام ونصف ويقارب العامان في قضية فض الإعتصام ومايزال نبيل أديب متعلق بالقشة إن كانت القشة ستنجيه أم لا ؟!

قبل يومان صرح هذا الإديب النبيل وأعلن عن فشله في التوصل لأي نتيجة لفض الإعتصام وطلب تدخل الإتحاد الإفريقي ودعم دولي لاحظو معي ؟ بعد عام ونصف يطلب نبيل المساعدة الفنية من الإتحاد الأفريقي لقضية فض الاعتصام وأدلتها .. وماذا سيفعل الإتحاد الإفريقي بعد مضي عام ونصف العام ؟ يبقي نفس طلب حمدوك من السي أي ايه في قضية الإغتيال الطلس وعاد السي أي أيه دون نتيجة وشاهد ما شافش حاجة ؟

لن يتوصل نبيل أديب لنتيجة ولو حتي بعد قرن من الزمان وسيظل الهتاف دم الشهيد وينو ؟ وقحاتة باعو الدم ؟ إلي أن تنتهي الفترة الإنتقامية ، لماذا لم يصرح نبيل أديب من قبل عن إستدعاءه للكباشي والعسكريين لطلب شهاداتهم الأ بعد حديث الكباشي والرد عليه عندما قال الفريق أول الكباشي أسألوا نبيل أديب عن نتيجة فض الإعتصام ولا السؤال ممنوع ؟ رد نبيل للكباشي رد فعل لا تستند للقانون ولا التحقيقات ولا الهدف هي النتيجة ؟ بل كان إنفعال ورد فعل طبيعي ولكل فعل رد فعل ؟ وحتي في رده ذكر أنه طلب إستدعاء الكباشي والعسكرين للادلاء بالشاهدة وليسوا كمتهمين ؟ فالشاهد يدلي بشهادته ضد المتهم فمن هو المتهم ؟ اذكر لنا المتهمين يا أديب ثم أطلب شهادة الشهود ؟ وألم تقل من قبل أن هناك حماية للشهود ولا يذكر إسماء الشهود ؟ وطيب ؟ لماذا عندما جاء أسر الشهداء لمقر اللجنة لم يجدوا اللجنة في مقرها ورحلوا ؟ ولماذا رحلوا ؟

منذ مجئ قحت وحمدوك قد شكل عشرات اللجان ، لجنة فض الإعتصام ، لجنة أحداث ٨ رمضان ، لجنة مجزرة الإبيض ، لجنة أحداث الجنينة ، لجنة أحداث القضارف ، لجنة أحداث بورتسودان ، لجنة أحداث كتم فتابرنو ، لجنة سرقة مقر اليوناميد ، لجنة أحداث موكب القوات المسلحة ، لجنة قتلي كبري المنشية ، لجنة طرد حدوك من سنار ، لجنة الاذاعة والتلفزيون ، لجان المساومة ولجان لا حصر لها من كثرتها ، قحت وحمدوك لا سلطة لهم غير تكوين اللجان وعدم وصول اللجان لنتيجة وهذا هو نطاق صلاحيات حكومة ثورتكم ؟ فمن من هذه اللجان رفعت تقريرها وتوصلت لنتيجة وأعلن عن النتيجة ؟ وقس علي ذلك فلجنة إبيل أديب ضمن هذه اللجان فلن تتوصل لنيجة وخسارة الصرف علي اللجان والإيجارات لمبانيها ومقارها والميزانيات المرصودة لها .. رحم الله كل من مات وشفي كل الجرحي ويجمع بالمفقودين .

إبراهيم بقال سراج

*الخميس . 2 . 12 . 2020 م*