نـــهايـــة ” قُحْــــــــت ” فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية !!
🔅✍ لكل زمان رجال ” ومجلس الشركاء ” رجال هذا الزمان وأن أختلفنا معهم أو أتفقنا فالمهم أن هذا المجلس الجديد جاء في الوقت المناسب وقد سحب البساط من تحت أقدام ” قحت ” ولا قحت بعد اليوم ولا مركزية ” قحت ” ولا هم يحزنون ولا تجمع الوهميين وهؤلاء صاروا إشياء من الماضي فالقرار الأن عند مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بمكوناته الثلاثة والنصيب الآكبر عند ” الكبك ” والجبهة الثورية وكلهم كبك وشوية بقايا وسواقط قحت عددهم أقل من النصف وسيهزموا بالتصويت ، 29 عضواً بينهم 13 قحاتي من مكونات وأحزاب مختلفة لا تتفق ولا يجمعهم برنامج وطني فقط مصالح بعضهم البعض ويمكن بيعهم وشراءهم وتمرير كل شي تحت سمعهم وبصرهم ولا يحركون ساكناً .. فالعسكر أخدوا نصيب الأسد ودخول الدعم السريع بنصيب مقعدين والجبهة الثورية كلهم عساكر أما قحت فنصيبها نصيب الككو أو القرد وهم في الأصل ” قرود أستولوا علي عربة في الغابة وفشلوا في قيادتها ” فلابد من البحث عن سائق جديد لقيادة العربة .
قحت أدركت أن نهايتهم قد أتت و حكومتهم آيلة للسقوط وحسوا بالخطر والطوفان القادم وسيصرخون ، ستصرخ أنت يا وجدي صالح ومن معك ونحن نسمع ونستمتع بصراخكم
وبيانات تطاقش بين نشطاء قحت ووزراء حكومة قحت و حمدوك يفرفر وقحت تحتضر ؟ نعم هذه هي النهاية وفرفرة المذبوح وإصابة الجداد الإلكتروني بمرض الهيم ومرض سمير وغيابهم عن كل الوسائط وإلزامهم الصمت ويا حليكم وحليل قروباتهم المستعارة النكرة يا المنبرشات وسيد اللبن وست الدكوة وبتاع الحمار وسيد لبد ويا حليل محطة الثورة شقلبان ، وصراخات شفع لجان المساومة ؟ وين الشارع الكان بتهددوا بيها العسكر وابتزاز وهتافات جوفاء وفارغة المحتوي والمضون ؟ وين المليونيات وين المواكب ؟ وين مليونية *” إستكمال هياكل السلطة وتعيين المفوضيات والمجلس التشريعي “* كان همكم المناصب فقط ولا يهمكم أمر المواطن ولم يشير كل بياناتكم لأي أمر يخص المواطن .. في معاشه ولا حايتهم اليومية ولم يتحدث أحد عن البنزين والجازولين والغاز والخبز والدواء فقط الصراخ حول مجلس الشركاء .. إستكمال هياكل السلطة لا يحتاج لمواكب ولا مليونيات ولا مظاهرات ولا الشوارع التي لا تخون فالخائن الأن الشارع الذي خان قحت ؟ وياهو داك الشارع النشوفكم تطلعوا كأحزاب ومكونات قحت وتجم ، مجلس الشركاء هو من يقرر إستكمال الهياكل وهو من يعين الوزراء وإعضاء السيادي وهو الحزب الحاكم اليوم ، فمن الذين يصرخون الأن ؟ ومن قائل هذه العبارة ” عبارة سيصرخون ؟ لم نكن نتوقع أن الصراخ الذي تقصدونه ستكون الدائرة عليكم ؟ يا اخوانا هو الصراخ دا كيف يعني ؟ ما ياهو واضح وظاهر وبائن من حمدوك يصرخ ولجان المساومة تصرخ والحزب الشيوعي يصرخ وتجمع الوهمين يصرخ وقحت تحتضر وتصرخ وهي في سكرات الموت وعذاب القبر وبقايا أحزاب ومكونات قحت كلها تصرخ . لم نكن نتوقع أن وجدي صالح يصدق في تصريحاته وهو القائل ” سنفتح بيوت للبكاء ” ياخ انتو بكيتو في البيوت وفي المكاتب وفي مجلس الوزراء وفي كل مكان وسمعنا صراخكم وبكاءكم .
أنتهت قحت وهذه نهاية كل خائن سرق الثورة وأستغل دماء الإبرياء للوصول للسلطة .. واليوم سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أيه ، يقول الله تعالى : ” آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ”
” فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ”
” إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ” ” حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَال آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) ” صدق الله العظيم .. انتهى
*إبراهيم بقال سراج*
✍ *السبت 5 . 12 . 2020 م*
8 تعليقات
لا اسف علي قحت ولا تجمع المهنيين ولا حمدوك فليغربوا من أمامنا وهذا جزاء عادل لما فاشل انا ان يستقبل او يقال وهؤلاء طلاب سلطة فقط اتضح فشلهم ومطالبهم علي المناصب دون ات يعملوا إنجاز وأحد يستحقوا عليه الشكر.
اغربواء فقد عشنا معكم أيام كالحة
صبرنا واثمر صبرنا بزوال الكابوس القحاتة الذي اصاب الحرث والنسل..في سنة ونصف السنة سقطوا سقوط له دوي ..
سوف نجرجركم في الطرقات . ونطاردكم اينما تذهبون فقط بكلمة الفشلة..ويا جرابيع ويا هوانات.. لم تتعلموا من التاريخ شي الفشي غبينتوا خرب مدينتوا..
العساكر ادارو عملية السحب بكفاؤة عالية جدا واكلوا القحاتة الطعم والان يصرخون سرقواومنا المسروقة ..
الان امام قحت وما تبقي منها خيارين لا ثالث لهم اما عملية انتحارية مكلفة واما السكات وهم مذلولين. صاغرين..
الاياخ القادمة هي مفصلية.جدا وتاريخة في الحياة السياسية
تسلم يا استاذ والله قلت الا الحقيقة اظنهم بيخاترو الخيار الثاني وفي الحالتين هم الخاسرون
تحلم ايها الكويز ……الثورة باقية وسيلحق بوتك وعملاء التمرد بعفنكم الكيزانى قريبا فى كوبر
اي ثورة و اي بلد
هاك الثورة دي
هي الثورات الاقوى من ثويرتك دي ماتت القزم دي ما تموت
هههههه لقد شبعنا ضحك وسعادة لاننا سمعنا باذننا وراينا بام أعيننا بنى كوز يصرخون وستصرخون الى ان يبح صوتكم ايها المنافقين ملوك الدجل والشعوذة والتجارة بالدين
بعد الصراخ اصابكم داء الوهم فاصبحتم تتوهمون نهاية قحت وتصدقون اوهامكم وتعملون على الترويج لها مستفيدين من الحرية التى منحتكم اياها ثورة عظيمة لم تسقيكم من كاس الدكتاتورية الذى جرعتم به الشعب ثلاثون عاما عجاف
بنيامين نتن سرج بقل عليكم ان تفهموا ان هذه الثورة محمية حماتها الذين فجروها وروها بدمائهم الطاهرة هدفهم بناء السودان لا النهب والسرقة انها ثورة لا تشبه الانقاذ التى كان هدفها المصالح الشخصية فكان النهب والسرقة والقتل والاغتصاب هو سلاحها لتحقيق أهدافها البغيضة حتى قهرها اؤلئك الشباب الحادبين على مصلحة وطنهم فهم ليسوا مجرمين امثالكم حاشا لله قد تعالوا عن ذلك علوا كبيرا والحق يعلو ولا يعلى عليه لقد ذهب الباطل الذى حماته بنى كوز الفاسدين فكل باطل الى زوال وسيبقى الحق حماته الثوار الشرفاء انكم تعولون على العسكر كعادتكم فخاب مسعاكم قد تلقى العسكر دروس وعبر من ثورة عظيمة لن يستطيع عسكرى ان يقف امامها وعسكر اليوم سيظلون رهن اشارة الثورة التى احد أهدافها القضاء على الفساد الذى اكبر رموزه بنى كوز المجرمين وعندما يتحدث وجدى عن صراخكم لانه يعلم ان الفاسدين عندما يتم اغلاق البلف منهم سيصرخون بشدة لان الفساد هو الهواء الذى يستنشقه بنى كوز المجرمين ستصرخون وتصرخون بنى كوز المنافقين
لم اجد لبنى كوز مثل سوى جحا الذى كذب على الناس ان بمنزل فلان وليمة ثم سبقهم الى ذلك المنزل متوهما ان قد تصدق كذبته فينال نصيبه من تلك الوليمة قبل ان ياكلها من كذب عليهم هاهو حال بنيامين سرج بقل والمنافقين بنى كوز يتوهمون نهاية قحت ويصدقون اوهامهم واقول لكم ان دخل ابليس الجنة فلن يسمح لكم هذا الشعب الابى العبث بمقدرات الوطن مرة أخرى يعنى عشم ابليس فى الجنة
من الملاحظ ان المدعو بغال هذا يخوض دائما في الشتائم والسباب للمدنيين في الحكومة الانتقالية .. وله ذخيرة ضخمة من عبارات الشتم والسب الأمر الذي يدل على سوء الخلق وسوء المنبت
لكنه لا يمس العسكر في الحكومة الانتقالية بكلمةسوء واحدة بل يميل الى امتداحهم . ألأن حب العسكر يجرى منه مجرى الدم أم ماذا ياترى !؟