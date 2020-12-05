نـــهايـــة ” قُحْــــــــت ” فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية !!





🔅✍ لكل زمان رجال ” ومجلس الشركاء ” رجال هذا الزمان وأن أختلفنا معهم أو أتفقنا فالمهم أن هذا المجلس الجديد جاء في الوقت المناسب وقد سحب البساط من تحت أقدام ” قحت ” ولا قحت بعد اليوم ولا مركزية ” قحت ” ولا هم يحزنون ولا تجمع الوهميين وهؤلاء صاروا إشياء من الماضي فالقرار الأن عند مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بمكوناته الثلاثة والنصيب الآكبر عند ” الكبك ” والجبهة الثورية وكلهم كبك وشوية بقايا وسواقط قحت عددهم أقل من النصف وسيهزموا بالتصويت ، 29 عضواً بينهم 13 قحاتي من مكونات وأحزاب مختلفة لا تتفق ولا يجمعهم برنامج وطني فقط مصالح بعضهم البعض ويمكن بيعهم وشراءهم وتمرير كل شي تحت سمعهم وبصرهم ولا يحركون ساكناً .. فالعسكر أخدوا نصيب الأسد ودخول الدعم السريع بنصيب مقعدين والجبهة الثورية كلهم عساكر أما قحت فنصيبها نصيب الككو أو القرد وهم في الأصل ” قرود أستولوا علي عربة في الغابة وفشلوا في قيادتها ” فلابد من البحث عن سائق جديد لقيادة العربة .

قحت أدركت أن نهايتهم قد أتت و حكومتهم آيلة للسقوط وحسوا بالخطر والطوفان القادم وسيصرخون ، ستصرخ أنت يا وجدي صالح ومن معك ونحن نسمع ونستمتع بصراخكم

وبيانات تطاقش بين نشطاء قحت ووزراء حكومة قحت و حمدوك يفرفر وقحت تحتضر ؟ نعم هذه هي النهاية وفرفرة المذبوح وإصابة الجداد الإلكتروني بمرض الهيم ومرض سمير وغيابهم عن كل الوسائط وإلزامهم الصمت ويا حليكم وحليل قروباتهم المستعارة النكرة يا المنبرشات وسيد اللبن وست الدكوة وبتاع الحمار وسيد لبد ويا حليل محطة الثورة شقلبان ، وصراخات شفع لجان المساومة ؟ وين الشارع الكان بتهددوا بيها العسكر وابتزاز وهتافات جوفاء وفارغة المحتوي والمضون ؟ وين المليونيات وين المواكب ؟ وين مليونية *” إستكمال هياكل السلطة وتعيين المفوضيات والمجلس التشريعي “* كان همكم المناصب فقط ولا يهمكم أمر المواطن ولم يشير كل بياناتكم لأي أمر يخص المواطن .. في معاشه ولا حايتهم اليومية ولم يتحدث أحد عن البنزين والجازولين والغاز والخبز والدواء فقط الصراخ حول مجلس الشركاء .. إستكمال هياكل السلطة لا يحتاج لمواكب ولا مليونيات ولا مظاهرات ولا الشوارع التي لا تخون فالخائن الأن الشارع الذي خان قحت ؟ وياهو داك الشارع النشوفكم تطلعوا كأحزاب ومكونات قحت وتجم ، مجلس الشركاء هو من يقرر إستكمال الهياكل وهو من يعين الوزراء وإعضاء السيادي وهو الحزب الحاكم اليوم ، فمن الذين يصرخون الأن ؟ ومن قائل هذه العبارة ” عبارة سيصرخون ؟ لم نكن نتوقع أن الصراخ الذي تقصدونه ستكون الدائرة عليكم ؟ يا اخوانا هو الصراخ دا كيف يعني ؟ ما ياهو واضح وظاهر وبائن من حمدوك يصرخ ولجان المساومة تصرخ والحزب الشيوعي يصرخ وتجمع الوهمين يصرخ وقحت تحتضر وتصرخ وهي في سكرات الموت وعذاب القبر وبقايا أحزاب ومكونات قحت كلها تصرخ . لم نكن نتوقع أن وجدي صالح يصدق في تصريحاته وهو القائل ” سنفتح بيوت للبكاء ” ياخ انتو بكيتو في البيوت وفي المكاتب وفي مجلس الوزراء وفي كل مكان وسمعنا صراخكم وبكاءكم .

أنتهت قحت وهذه نهاية كل خائن سرق الثورة وأستغل دماء الإبرياء للوصول للسلطة .. واليوم سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أيه ، يقول الله تعالى : ” آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ”

” فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ”

” إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ” ” حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَال آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) ” صدق الله العظيم .. انتهى

*إبراهيم بقال سراج*

✍ *السبت 5 . 12 . 2020 م*