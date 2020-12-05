حسين خوجلي: لعن الله القحاطة، فقد شمتوا فينا اليهود والنصارى!





حسين خوجلي يكتب:

3 حبات عند اللزوم

(1)

إن خسارة اليساريين في البشير فادحة فلقد افتقدوا بتنحي الرجل نشوة الثورة الكذوب وسلب منهم بطاقة النضال الزائف. سيظل الرفاق زمانا طويلا في محاولات يائسة وخائبة لاختراع خصم جديد

(2)

زار صحفي إسرائيلي الخرطوم سرا وعندما عاد كتب في صحيفته تقريرا كان بيت القصيد فيه (وجدت الخرطوم مكبا للزبالة)

لعن الله القحاطة، فقد شمتوا فينا اليهود والنصارى!

(3)

آخر دراسة جدوى قامت بها وداعية السوق العربي ست النفر تقول إن السودان سيعيش خمس سنوات من الشقاء وخمس سنوات من النغنغة، فقال لها الحضور في لهفة :وفي أي سنوات نعيش هذه الأيام! فردت بلا مبالاة وعينها على الودع: أنتم الآن في سنوات النغنغة!

فولى الجمع الأدبار.

حسين خوجلي