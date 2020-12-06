شاهد بالفيديو.. مواطن سوري يبدي إعجابه بأغاني الفنانة السودانية إيمان الشريف والفنانة تعبر عن سعادتها وترد عليه (كل الحب)





عبر مواطن سوري عبر مقطع فيديو ببثه ونشرته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان عن إعجابه وحبه للأغاني السودانية.

كما أشاد بصورة خاصة بأغنيات الفنانة الصاعدة إيمان الشريف وأكد استماعه وإعجابه بأغنياتها الشهيرة, وذكر الشاب السوري بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أنه محب لأغاني الفنانة إيمان وخصوصاً أغنيتها الشهيرة (وليد من الشكرية) وأغنيتها الأخيرة (مالو الليلة).

وفي ختام حديثه قدم الشاب شكره للفنانة إيمان الشريف وللشعب السوداني لكرمه وطيبة قلبه.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد عبرت الفنانة إيمان الشريف عن سعادتها بحديث المواطن السوري وقدمت شكرها له عبر منشور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه بعدما نشرت الفيديو (كل الحب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين