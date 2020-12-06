مجلس الشركاء قحت توافق في القاعات وتخدع القطيع بالبيانات … !!





🔅✍ إيام التفاوض فيما بين المجلس العسكري الإنتقالي وقحت ، ألتقيت بالوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لباد في فندق كورنثيا في جلسة كانت ودية وتفاكرنا كثيراً في عدة قضايا وموضوعات وذكر لنا من ضمن الموضوعات أن قوي إعلان الحرية والتغيير تتفق معنا في تفاصيل وتخرج للشارع وتصرح للشعب بتصريحات مخالفة للإتفاق وعندما سألنا قاداتهم لماذا ؟ فكان ردهم ” نحن لابد أن نقول هذا الكلام للشعب كي لا يقولوا عنا خونة وبعنا القضية ” هكذا درجت قحت علي الخداع للشعب وللشارع وللأسف هناك قطيع يصدق أكاذيب هؤلاء .

الوسيط الأفريقي ولد لباد صرح لقناة فرانس 24 بتاريخ 9 أغسطس 2019 م وقال أن قضية محاسبة الجناة في فض الإعتصام أثيرت في الخارج خارج القاعات فقط أما في الداخل فلم يتقدم أي طرف بطلب للمحاسبة .. لا من المدنيين ولا العسكريين ولم تتم مناقشة هذه القضية ولم تضمن في الوثائق ولا في المفاوضات ، نعم التصريح موجود والفيديو موجود وسننشره مرفق مع المقال .

لا زلت مصراً علي رأيي بأن قحت أستخدمت دماء الإبرياء لإضعاف وإبتزاز المجلس العسكري لتقوية موقفها التفاوضي بخداع الجيل الداقس المغيب ولم تطالب بدماء الإبرياء بل لم تناقشها في التفاوض وخارج قاعات التفاوض الهتافات ” دم الشهيد وينو ؟ ودم الشهيد بي كم ، ويا نجيب حقهم ويا نموت زيهم ” وهكذا هي قحت تتفق داخل قاعات التفاوض وتخرج للقطيع وتصرح بأنها ضد ؟ وهكذا خدعت قحت الشارع ووجدت ضالتها في جيل سطحي مغيب لا يعرف تقاطعات السياسة .

تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية ، قحت خرجت للشارع وأدعت أنها ضد المجلس وحمدوك صرح بأنه ضد وحبوبة عاشة ، ومجلس الوزراء وكلهم خرجوا بتصريحات معارضة للمجلس وبيان من تجمع الوهميين وبيانات الشيوعي عبر لجان المساومة ؟ بينما هم كانوا في داخل الإجتماع تم تكوين المجلس بحضورهم وخطاب ممهور بتوقيع وختم قحت ومحدد فيه كل اسماء المرشحين للمجلس من أحزاب في وقت سابق أعلنت خروجها من قحت ؟ فلماذا تدعي قحت وتكذب للشارع بأنها ضد مجلس الشركاء بينما هي كانت حاضرة في كل الإجتماعات ؟ نعم لطالما هناك قطيع يصدق اكاذيب هؤلاء ومكرهم وخداعهم فلابد لقحت أن تسوق القطيع بالخلا وتخدعهم وتكذب عليهم وتلعب دور الحاكم والمعارض في أن واحد . وقحت لم تكن مخطئة في هذا فالخطأ في القطيع الذي ينقاد وينساق لهؤلاء كالإنعام بل أضل .

سؤال أخير للقطيع .. حزب الأمة إعلن من قبل ببيان رسمي أنه إنسحب من قحت وكذلك تجمع الوهميين وحزب البعث وقوي الإجماع الوطني وغيرهم من مكونات قحت أعلنوا إنسحابهم من ” قحت ” فما الذي إعادهم مرة أخري وبرمة ناصر ومريم الصادق ضمن إعضاء مجلس الشركاء ؟ قلنا ليكم الناس ديل بلعبوا بيهم لأنهم يدركوا جيداً أنكم مجرد قطيع مغيب داقس يتم تمرير كل إجنداتهم عبركم وعبر ثورو الكذب والضلال والخداع .

إبراهيم بقال سراج

*الأحد . 6 . 12 . 2020 م*