شاهد بالصور والفيديو.. لحظة تعرض الفنانة ندى القلعة للتحرش في إحدى الحفلات الخاصة وشاهد تصديها للشاب المتحرش بشجاعة وفدائية تحسد عليها





تعرضت الفنانة السودانية صاحبة الجماهيرية الكبيرة ندى محمد عثمان (القلعة) للتحرش أثناء تقديمها لوصبة غنائية في إجدى الحفلات الخاصة بالخرطوم من شاب صعد للمسرح لدفع مال النقطة للفنانة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تداولت عدد من موقع التواصل الاجتماعي المقطع بغضب كبير من الشاب الذي أتى بتصرف مشين.

ودافع المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنانة الكبيرة وانتقدوا الشاب المتحرش وتصرفه الذي وصفه الكثيرون بالقبيح والذي لا يشبه أخلاق السودانيين.

وفي الوقت نفسه فقد عبر المئات من مشاهدي المقطع عن اعجابهم بالقلعة وذلك لحظة تصديها للمتحرش بيدها وإبعادها عنها دون تدخل الحرس الشخصي للمطربة والذي يرافقها في كل الحفلات, ولكن الفنانة تصدت للشاب بشجاعة كبيرة وأوقفته إلا أن جاء الحرس الشخصي وأنزله من المسرح.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين